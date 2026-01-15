La muerte golpea a Leonardo Vargas antes del juego entre Cartaginés y Guadalupe

Cartaginés difundió una nota luctuosa antes del partido contra Guadalupe.

El Club Sport Cartaginés abraza a su presidente, Leonardo Vargas, y a toda su familia, en un momento difícil y complicado.

A falta de pocos minutos para que el equipo de la Vieja Metrópoli se estrene en el Torneo de Clausura 2026 ante Guadalupe en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, el jerarca de los brumosos recibió una mala noticia: la muerte de su tío, Álvaro Vargas Aguilar.

Cartaginés colgó una esquela en sus redes sociales, indicando que lamenta el fallecimiento de don Álvaro, quien aparte de ser el tío del presidente, también era un fiel seguidor de la institución.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, se lee en la nota luctuosa del equipo blanquiazul, acompañada de un lazo negro.

Esta es la publicación de Cartaginés, lamentando el fallecimiento de Álvaro Vargas Aguilar. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Las reacciones a la publicación fueron inmediatas y en la cuenta de Facebook de Cartaginés se pueden leer mensajes como estos:

Silvana Monge Hernández: “En paz descanse Varguitas, Dios lo reciba en su Santa Gloria. Paz y fortaleza para sus familiares”.

Juan Cedeño: “Dios lo lleve a su morada, resignación para toda su familia, gran persona. Me uno al dolor de toda su familia”.

Mario Rodríguez: “Mis más sentidas condolencias a sus hijos y demás familiares, Dios les conceda mucha paz y fortaleza”.

Esteban Arias: “QEPD y mi mas sentido pésame a la familia Vargas”.