Puro Deporte

La muerte golpea a Leonardo Vargas antes del juego entre Cartaginés y Guadalupe

El Club Sport Cartaginés se encuentra de luto y acompaña en su dolor a su presidente

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
luto
Cartaginés difundió una nota luctuosa antes del partido contra Guadalupe.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Leonardo VargasCartaginésClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.