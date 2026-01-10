Cartaginés ficha a delantero con historial en la Selección de Chile y Colo Colo

Una día después de que el Club Sport Cartaginés oficializó la llegada del extremo argentino Enzo Fernández, el cuadro brumoso genera noticia de nuevo al anunciar el fichaje de un futbolista que ha integrado la Selección de Chile y que militó en Colo Colo.

Se trata del atacante Juan Carlos Gaete, futbolista de 28 años cuyo último club fue el Cobresal. Desde 2014 hasta la fecha, ha marcado 45 goles en 207 partidos.

Además, llama la atención que fue parte de la Selección de Chile en la eliminatoria para Qatar 2022. Eso sí, no jugó.

El nuevo técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, es del criterio que los extranjeros por lo general andan bien cuando el equipo también anda bien.

Amarini Villatoro está convencido de que los extranjeros marcarán diferencia en Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La afición brumosa tiene el temor de que su equipo se desarmó, pero pronto va viendo las llegadas de jugadores que podrían calzar dentro de lo que el cuerpo técnico y la dirigencia buscan.

“Se fueron alrededor de cuatro jugadores, que tres de ellos son extranjeros y la idea de nosotros es tener extranjeros de calidad. En todos lados, es así, el extranjero debe marcar una nota más alta que el nacional y eso es lo que se va a exigir”, declaró Amarini Villatoro.