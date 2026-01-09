Cartaginés contrata al argentino Enzo Fernández

Después de varias salidas y ahora con Amarini Villatoro en su banquillo, el Club Sport Cartaginés anunció este 8 de enero la contratación del futbolista argentino Enzo Fernández.

No es el mediocampista que milita en la Premier League con Chelsea, pero la nueva ficha brumosa sí se llama igual que él.

El Enzo Fernández que jugará en Costa Rica con el equipo de la Vieja Metrópoli tiene 29 años y es un extremo derecho que actuaba en la Primera División de Perú con Sport Huancayo.

Durante los 90 Minutos por la Vida, Amarini Villatoro contó que quería la incorporación de algunos extranjeros, porque a él le agrada jugar por los costados con extremos rápidos y pícaros.

Aparte de la salida del técnico Andrés Carevic, el asistente técnico Omar Royero y el preparador físico Juan Carlos Herrera (quienes hoy están en Sporting), de Cartaginés se marcharon William Quirós, Everardo Rubio, Marco Ureña, Mauro Quiroga y Jesús Batiz.

En cuanto a la planilla de futbolistas como tal, Enzo Fernández se convirtió en la primera incorporación.

También hay que recordar que el entrenador Amarini Villatoro está recién llegado al club y que llegó con sus auxiliares Fredy Sontay y Leopoldo Posada.

En este primer semestre, Cartaginés jugará el Torneo de Clausura 2026, el Torneo de Copa y la Copa de Campeones de Concacaf.

En declaraciones a Yashin Quesada, en el programa Encuentro Deportivo, el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas indicó: “El argentino ya está con nosotros. Tenemos una planilla de 23 jugadores, no es que estamos desmantelados y pronto vamos a recuperar a jugadores como Yael López, Rándall Cordero y Leonardo Alfaro. Nosotros no hemos parado de trabajar".