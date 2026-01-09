Puro Deporte

Cartaginés contrata al argentino Enzo Fernández

El Club Sport Cartaginés anunció mediante sus redes sociales a su primer refuerzo en 2026

Por Fanny Tayver Marín
Enzo Fernández es el primer refuerzo de Cartaginés en 2026.
Enzo Fernández es el primer refuerzo de Cartaginés en 2026. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)







CartaginésEnzo FernándezMovimientos de CartaginésClausura 2026
Fanny Tayver Marín

