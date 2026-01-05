La mejor futbolista del mundo dio el sí en Florida: Marta Vieira da Silva se casó con Carrie Lawrence

Marta Vieira da Silva y Carrie Lawrence formalizaron su relación en Estados Unidos tras conocerse como compañeras en el Orlando Pride.

Marta Vieira da Silva, considerada la mejor futbolista del mundo, contrajo matrimonio este fin de semana con la exjugadora estadounidense Carrie Lawrence durante una ceremonia privada realizada en Florida, Estados Unidos.

El enlace se desarrolló bajo una jornada soleada y reunió a familiares y amistades cercanas de la pareja. Marta y Lawrence se conocieron en 2022, cuando coincidieron como compañeras en el club Orlando Pride, de la liga profesional estadounidense.

La organización del evento estuvo a cargo de Janine Closs, quien diseñó una celebración con numerosos invitados, música y una amplia pista de baile. El lugar elegido fue el Pelican Club, un recinto frecuentado por celebridades en esa región de Florida.

Entre los elementos que llamaron la atención destacó la participación de Zeca, la mascota de la pareja, que ingresó a la ceremonia con vestimenta blanca acorde con el estilo del evento.

Marta, de 39 años, ingresó acompañada de su madre, Teresa da Silva. La futbolista brasileña vistió un atuendo blanco compuesto por pantalón de vestir, saco, blusa y un sombrero de ala ancha. Carrie Lawrence optó por un vestido blanco de corte clásico.

Tras el intercambio de votos, las recién casadas compartieron con los asistentes en una celebración marcada por el baile y la cercanía con su círculo íntimo.

La boda generó amplia repercusión en redes sociales y tuvo un impacto notable en Brasil, país donde Marta figura como una de las deportistas más influyentes en la historia del fútbol femenino.

La relación entre ambas tuvo al fútbol como punto de partida. Su convivencia en el Orlando Pride fortaleció un vínculo que se trasladó del ámbito deportivo a lo personal.

Carrie Lawrence desarrolló su carrera como futbolista en Estados Unidos. Las lesiones recurrentes afectaron su continuidad deportiva y provocaron su retiro del fútbol profesional a finales de 2024. Posteriormente, asumió el cargo de directora de reclutamiento de talentos en la empresa Young Money.

Durante su relación, la pareja compartió en plataformas digitales imágenes de viajes y momentos personales, lo que mantuvo una conexión constante con seguidores de distintas partes del mundo.

Marta Vieira da Silva recibió el reconocimiento de la FIFA como la mejor jugadora del mundo en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018. Además, figura como la máxima goleadora histórica de la Copa Mundial Femenina y como una de las principales referentes del fútbol femenino a nivel global.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.