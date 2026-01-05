Puro Deporte

La mejor futbolista del mundo dio el sí en Florida: Marta Vieira da Silva se casó con Carrie Lawrence

La futbolista brasileña, seis veces elegida la mejor del mundo, celebró una ceremonia privada junto a Carrie Lawrence en un exclusivo recinto de Florida

Por La Nación / Argentina / GDA
Marta Vieira da Silva y Carrie Lawrence formalizaron su relación en Estados Unidos tras conocerse como compañeras en el Orlando Pride.
Marta Vieira da Silva y Carrie Lawrence formalizaron su relación en Estados Unidos tras conocerse como compañeras en el Orlando Pride. (@martavsilva10/IG)







