Puro Deporte

La locura por Tim Payne no se detiene y ahora se anuncia otra sorpresa

El jugador se hizo famoso gracias a una campaña viral que lo hizo crecer en seguidores en Instagram

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Por Milton Montenegro

Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda, se convirtió en todo un fenómeno antes del Mundial 2026. Casi nadie lo conocía y, de la noche a la mañana, su nombre pasó a ser uno de los más comentados en redes sociales.








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Tim PayneArgentinaNueva ZelandaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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