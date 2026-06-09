La locura por Tim Payne no se detiene y ahora se anuncia otra sorpresa

Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda, se convirtió en todo un fenómeno antes del Mundial 2026. Casi nadie lo conocía y, de la noche a la mañana, su nombre pasó a ser uno de los más comentados en redes sociales.

Valen Scarsini, “El Scarso”, influencer argentino, lo hizo famoso cuando se propuso encontrar al jugador del Mundial con menos seguidores en Instagram y se topó con la cuenta de Payne, que tenía menos de cinco mil seguidores. Gracias a su campaña, la cifra aumentó a unos cinco millones.

La locura por Tim Payne no se detiene y, según reportó La Nación de Argentina, Numana, banda musical de ese país, convocó a los seguidores del futbolista a participar en un banderazo que se realizará el próximo 15 de junio en Estados Unidos, días después del inicio de la Copa del Mundo.

La propuesta comenzó a viralizarse en redes sociales a partir de una publicación en Instagram, donde se puede ver a Payne con una camiseta de la Selección Argentina, junto a la consigna “Banderazo para Tim Payne” y referencias a las ciudades de Miami y Los Ángeles.

¿Qué es un banderazo?

Es una reunión masiva de hinchas de un equipo de fútbol para mostrar su apoyo incondicional a los jugadores y al cuerpo técnico, por lo general antes de un partido. Se le llama así porque los aficionados acuden con banderas, camisetas, instrumentos musicales y bengalas, creando una gran fiesta con cánticos en lugares emblemáticos, como las afueras del estadio o el hotel de concentración.

Timothy John Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Tiene 32 años y una extensa trayectoria en el fútbol profesional.

Tim Payne junto a Valen Scarsini en el campamento de la Selección de Nueva Zelanda en Miami antes del Mundial 2026. “El Scarso” es el influencer argentino que lo hizo famoso. (Instagram Tim Payne/Instagram Tim Payne)

Debutó en 2010 en las juveniles de Auckland City y luego pasó al primer equipo. Más tarde jugó en Waitakere United, donde fue dos veces campeón de Nueva Zelanda. En 2012 dio el salto al fútbol inglés con la camiseta del Blackburn Rovers.

Después regresó a su país y también tuvo un paso por Estados Unidos, donde jugó en Portland Timbers 2. Desde 2019 viste la camiseta número 6 de Wellington Phoenix, club con el que tiene contrato vigente hasta 2028.