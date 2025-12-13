Puro Deporte

La locura llevó a Jason Huertas a ganar una jornada donde el peligro puso al límite a los ciclistas en la Vuelta a Costa Rica

El pedalista Jason Huertas ganó la segunda etapa de la Vuelta a Costa Rica y Jexon Ledezma, conservó el liderato

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Jason Huertas Vuelta a Costa Rica 2025 Ganador segunda etapa, Alajuela, Vara Blanca, Guápiles 13 de diciembre 2025 Fotografía: Rafael Pacheco
Jason Huertas, ciclista del equipo Manza Té La Selva Scott, se impuso en Guápiles bajo un tremendo aguacero. (La Nación/Fotografía: Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a Cosra Rica 2025Jason HuertasGanadoir de la etapa Alajuela Vara Blanca Guápiles
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.