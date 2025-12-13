La locura llevó a Jason Huertas a ganar una jornada donde el peligro puso al límite a los ciclistas en la Vuelta a Costa Rica

En una frenética carrera, con un descenso vertiginoso y un final bajo un torrencial aguacero, el pedalista Jason Huertas, del equipo Manza Té La Selva Scott, fue el gran protagonista al dejarse la victoria.

El ciclista costarricense logró un merecido triunfo tras una exigente fracción de 167 kilómetros entre Alajuela, Aguas Zarcas y Guápiles, bajo un pertinaz aguacero que no mermó el apoyo de los aficionados, quienes esperaron con paraguas, sombrillas y capas —e incluso soportando la lluvia— el arribo de los corredores.

Huertas, cuya especialidad es el terreno plano, tuvo el coraje de recuperar tiempo tras el paso por el premio de montaña en Fraijanes y en un descenso muy peligroso hasta Vara Blanca. El nacional transitó por una carretera angosta y de curvas muy cerradas, lo que le permitió al zarcereño demostrar su técnica y manejo de la “bici”.

Huertas ganó con un crono de 04 horas, y 9 minutos (4:09:00), seguido por el costarricense Sebastián Brenes, quien corre para el equipo mexicano Canels Java y Cristobal Baeza de Chile, ambos con el mismo tiempo que el triunfador.

En el caso del líder, Jexon Ledezma, quien correr para la Selección Nacional Sub 23, ingresó en el puesto 31 de la prueba, con el mismo tiempo que el ganador, al llegar en el lote principal, tras una gran carrera.

“Fuimos un poco locos. Arriesgamos un poco de más para ganar. La bicicleta se nos resbalaba casi en todas las curvas. Por dicha tenía unas llantas nuevas de una edición limitada que nos mandaron, lo que me da muchísima confianza. Incluso, en el sprint pasé la curva sin tocar los frenos y no sé cómo no me caí”, comentó Huertas.

Jason Huertas gana en Guápiles bajo un torrencial aguacero

Jason señaló que, tras llegar al equipo Manza Té La Selva, su preparación para la Vuelta contó con más tiempo y que, luego del descanso posterior a la Vuelta a Chiriquí, en Panamá, se siente con sensaciones diferentes.

“El año pasado no pude pelear ninguna etapa con mi anterior equipo. Este año quiero ser protagonista, al igual que mi equipo, y para eso hemos trabajado muy fuerte para llegar a tope a la Vuelta”, añadió Huertas.

Por su parte, el ciclista Jexon Ledezma, de la Selección Nacional Sub-23, mantuvo la camiseta amarilla de líder al aguantar los constantes ataques de sus rivales, quienes intentaron sacarle diferencia. No obstante, el joven de 21 años mantuvo la calma y respondió con aplomo y coraje a cada intento por despojarlo del liderato.

El pedalista Jexon Ledezma, (amarillo) cruza el puente frente a la Catarata de la Paz, en Vara Blanca, tras un descenso muy peligroso desde Fraijanes de Alajuela. (Rafael Pacheco Granados/Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, segunda etapa)

Ledezma se mantiene primero con un registro de 6 horas, 37 minutos y 02 segundos, seguido por Daniel Bonilla del Colono Bikestation Kölbi, a 38 segundos, y Leandro Varela del 7C Economy Hyundai 40 segundos.

“A pesar de las dificultades y la lluvia, las sensaciones fueron buenas. Fue una etapa complicada, muy dura, con un descenso peligroso y el clima estuvo feo porque llovió muchísimo. Además, en el plano se corrió muy rápido. Gracias a Dios nos mantuvimos en el grupo de punta y mantuvimos el liderato.

La tercera etapa de la Vuelta será este domingo 14 de diciembre. Saldrá a las 8 a. m. del centro de Guápiles, viajará hasta la comunidad de La Colonia y luego se enrumbara hacia Siquirres, el Alto del Guayacán, Turrialba y la Municipalidad de Paraíso, para completar 139 kilómetros.

El agua acumulada a un costado de la carretera. es testigo del paso del pelotón puntero, en el sector de Puerto Viejo de Sarapiquí. (Rafael Pacheco Granados/Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, segunda etapa)

Los principales corredores de la Vuelta a Costa Rica 2025, ascienden de forma compacta desde el sector de Alajuela hasta la Laguna de Fraijanes. (Rafael Pacheco Granados/Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, segunda etapa)

En medio del humo de colores, en el sector de Puerto Viejo de Sarapiquí, los corredores se abren paso camino a Guápiles, donde terminó la segunda etaoa de la Vuelta a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, segunda etapa)