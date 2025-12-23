La Liga de Ascenso por fin tiene fecha para el juego de ida de la final del Torneo Apertura 2025

Inter San Carlos, que es dirigido por el exsaprissista Douglas Sequeira, buscará el cetro del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

La Liga de Ascenso por fin tendrá su final del Torneo de Apertura 2025, tras superar una serie de apelaciones que derivaron en la suspensión de partidos y atrasos de casi dos semanas en el calendario original del campeonato.

Inter San Carlos, que logró su boleto a la final el pasado 7 de diciembre tras derrotar con un global de 6-0 a Quepos Cambute, se enfrentará a Palmares, equipo que este sábado 20 de diciembre dejó en el camino a Cariari Pococí con un marcador global de 3-1.

El juego de ida entre palmareños y sancarleños se disputará este martes 23 de diciembre, a partir de las 7 p.m., en el estadio Jorge Palmareño Solís, en Palmares. El partido de vuelta se jugará el fin de semana, pero aún no hay fecha ni hora programada.

Los norteños no tuvieron mayores problemas para superar a Quepos Cambute en las semifinales. En contraste, Palmares estuvo más de dos semanas sin actividad, luego de eliminar a Escorpiones de Belén, debido a la apelación presentada por Jicaral Sercoba ante Cariari Pococí, por una supuesta mala alineación en el partido de vuelta.

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) resolvió a favor de Cariari Pococí, que avanzó a las semifinales, instancia en la que fue eliminado por Palmares.

Inter San Carlos selló su pase a la final el 7 de diciembre al imponerse 3-0 a Quepos Cambute y dominar la serie. Por su parte, el conjunto palmareño debió esperar pacientemente la resolución administrativa del duelo entre Jicaral y Cariari.

Tanto Inter San Carlos como Palmares integraron el Grupo A durante la fase regular del certamen. Inter finalizó como líder con 30 puntos, mientras que Palmares clasificó en la cuarta posición, favorecido por un gol menos recibido.

Los palmareños sumaron 18 puntos y un gol diferencia de -1, tras golear 5-1 a Quepos Cambute en la última jornada. Sarchí, que también culminó con 18 unidades, quedó eliminado al registrar un gol diferencia de -2, pese a vencer 3-1 como visitante.

En los enfrentamientos directos entre ambos finalistas, Palmares ganó 3-2 en casa, mientras que Inter San Carlos se impuso 1-0 en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada.

El primer encuentro será dirigido por el árbitro Cristopher Ramírez, acompañado por los asistentes José Montes y Paúl Robles. El compromiso será transmitido por TD+.

El campeón del Torneo de Apertura 2025 asegurará su boleto a la gran final nacional. En caso de que el mismo equipo conquiste el Torneo de Clausura 2026, obtendrá el ascenso directo a la Primera División la próxima temporada.