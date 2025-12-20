Palmares retará a Inter San Carlos para ver cuál queda más cerca de Primera División

Palmares se las verá contra Inter San Carlos en la final de la Liga de Ascenso.

El cuadro de Palmares logró imponerse este sábado a Cariari en su semifinal de la Liga de Ascenso, para de esta forma encarar a Inter San Carlos en la final de la categoría.

Los palmareños ganaron en la ida 1 a 0, luego en la vuelta se repusieron de un 1 a 0 en contra para terminar triunfando 2 a 1 y de esta forma ganar 3 a 1 en el global.

El partido fue muy intenso y además de mucho juego de media cancha. Cariari se puso muy rápido arriba en el marcador al anotar en el minuto 4 del cotejo, esto por medio de David Paniagua.

Sin embargo, Palmares pese a perder la ventaja que había ganado en la ida, no desesperó y encontró en el cierre del compromiso las dos dianas que le permitieron sellar su pase a la final.

El primer gol de los alajuelense fue en el minuto 78, cuando Alejandro Morera consiguió abombar las redes; el tanto de la victoria cayó en el 87′ por medio de Erick Ocoró.

La eliminación de Cariari deja fuera a dos experimentados hombres que están acostumbrados a estar en la Primera División: el defensor Kevin Fajardo y el delantero Starling Matarrita, quienes estaban reforzando al plantel del Caribe.

De hecho, Fajardo fue uno de los rostros más golpeados con el pitazo final, donde con un semblante serio y una mirada cabizbaja denotó la frustración que lo invadió al no llegar a la última serie para acercarse a la máxima categoría del fútbol nacional.

Por otra parte, la final de la Liga de Ascenso tendrá ahora una rifa para definir donde se abrira y el equipo que será local en el cierre.

El ganador de la serie entre Inter San Carlos y Palmares tendrá su cupo asegurado en la Gran Final de la temporada 2025 - 2026 de la Liga de Ascenso, además de que si también se deja el torneo venidero ya asegurará su presencia en la Primera División sin necesidad de disputar esa última ronda.