Palmares golpeó primero en la semifinal de la Liga de Ascenso

Palmares se impuso en la semifinal de la Liga de Ascenso que definirá al rival de Inter San Carlos

Por Esteban Valverde
Palmares y Cariari chocaron en el estadio de Palmares, donde los locares sacaron ventaja.
Palmares y Cariari chocaron en el estadio de Palmares, donde los locales sacaron ventaja. (Ascenso Total/Ascenso Total)







