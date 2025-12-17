Palmares golpeó primero en la semifinal de la Liga de Ascenso

Palmares y Cariari chocaron en el estadio de Palmares, donde los locales sacaron ventaja.

Palmares golpeó primero a Cariari en la semifinal de la Liga de Ascenso, en la búsqueda del cupo a la final del torneo actual frente a Inter San Carlos, equipo que ya espera rival.

Los palmareños se impusieron 1-0 a los caribeños, en una serie que tiene 10 días de retraso con respecto a la otra semifinal, que ya fue definida. Esto se debe a un proceso de apelación por parte de Jicaral, que enfrentó a Cariari en la serie de cuartos de final.

El duelo entre Palmares y Cariari fue intenso, pero con pocas acciones frente a los marcos. El gol de los palmareños llegó hasta el minuto 87, por medio del defensor Darío Alfaro.

Ahora, el juego de vuelta será el próximo sábado en el estadio de Cariari. El cotejo está programado para la 1:30 p. m.

El ganador de este duelo se enfrentará a Inter San Carlos, en una serie que le otorgará al equipo el derecho de disputar la gran final de la Liga de Ascenso de la temporada 2025-2026. Además, si gana el otro torneo, obtendrá automáticamente el ascenso a la máxima categoría.