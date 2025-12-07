Inter San Carlos le pasó por encima a Quepos y suspira por la Primera División

El Inter San Carlos es el primer equipo clasificado a la final del torneo de la Liga de Ascenso, pues el equipo norteño le pasó por encima a Quepos Cambute para asegurar su lugar.

La serie terminó con un contundente 6 a 0 en el global; ya que tanto el juego de ida como el de vuelta quedaron 3 a 0 a favor de Inter.

Los goles de los sancarleños en el duelo de vuelta este domingo -disputado en el estadio Carlos Ugalde Álvarez- fueron obra de Andrés Gómez, Anderson Núñez y Glen Casanova.

Este segundo partido, al igual que la ida, fue ampliamente dominado por Inter San Carlos, mientras Quepos no pudo competir en los 180 minutos que tuvo el enfrentamiento.

Desde el inicio del campeonato el Inter fue considerado como uno de los favoritos a dejarse el cetro, sobre todo por las condiciones económicas del proyecto y la apuesta en nombres importantes como Yosimar Arias en el puesto de gerente deportivo, además de Douglas Sequeira como entrenador.

Los sancarleños también tienen a figuras con experiencia como el exdelantero del Saprissa, Carlos Villegas, quien es uno de sus referentes en ofensiva.

El segundo finalista de la Liga de Ascenso saldrá del duelo entre Palmares y Cariari, la cual ni siquiera ha podido empezar debido a una apelación que presentó uno de los equipos que quedó eliminado en cuartos de final: Jicaral.

Cariari Pococí le ganó en la cancha el boleto a Jicaral. Sin embargo, este último club presentó una apelación por supuesta “alineación indebida” en el cuerpo técnico rival, un extraño episodio que involucra al utilero y el médico del equipo caribeño. Al parecer, solo podían permanecer siete personas en el banquillo y un funcionario sustituido a última hora se quedó durante el partido, cuando no podía estar ahí.

Ahora, Inter San Carlos deberá esperar a que se resuelva la otra llave para ver con quién tendrá que pelear para acercarse a la Primera División.

El equipo que gane este torneo ya estará sembrado en la Gran Final, la cual se disputará contra el equipo que gane el próximo torneo de la Liga de Ascenso, en el primer semestre del 2026. Si el que lo gana es el mismo que se dejó el actual, este cuadro ya estará automáticamente en la máxima categoría.