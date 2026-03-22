La insólita expulsión en el fútbol nacional: esto dice Herediano por la roja de Miguel Segura ante Alajuelense

Miguel Segura (derecha) acababa de ser expulsado por el árbitro Josué Ugalde en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

Miguel Segura protagonizó una situación verdaderamente inusual en el partido en el que Herediano le ganó 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Porque aunque parece de no creer que el miembro de un cuerpo técnico le enseñe el celular con una repitición al árbitro en pleno partido, sucedió en ese juego. Y lo hizo el entrenador de porteros de los florenses.

Con esa acción la tarjeta roja estaba garantizada y fue lo que le mostró Josué Ugalde a Miguel Segura, quien mientras se marchaba al camerino, iba tan enojado que también dirigió unas cuantas palabras, en medio de su cólera, a quienes estaban en la banca de la Liga.

Miguel Segura iba camino al vestuario, expulsado, y pasó diciéndoles algunas cosas a los integrantes de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

El gerente deportivo del Herediano, Gustavo Pérez, aseguró que las reacciones del entrenador de porteros Miguel Segura son producto del momento, donde busca defender a la institución, y que se le debe juzgar por su trabajo más allá de los 30 segundos que se ven en televisión.

“Miguel es un apasionado. El detalle es que vive intensamente cada partido. Su reacción es del momento, donde rebasa los límites. No creemos que sea algo sumamente grave. Su reacción siempre es para defender al club de una injusticia y así lo entendemos”, explicó Gustavo Pérez a La Nación.

El gerente recalcó que el exguardameta tiene mucha experiencia y es uno de los mejores entrenadores de porteros del país, por lo que el club lo valora y su trabajo lo respalda.

“Él trabaja con mucha pasión y dedicación. Su aporte al club durante estos años es muy importante. Es injusto que, por lo que se observa en 30 segundos en la televisión, se le juzgue. Miguel es un tipo callado, honesto y humilde, pero en el calor del juego reacciona”, añadió.

De acuerdo con Gustavo Pérez, en medio de lo polémico de la acción, la duda sobre si el balón entró o no, y el momento del partido, en el que el gol no llegaba por diferentes circunstancias, todo se mezcló y provocó que Miguel Segura reaccionara de una manera que no es la correcta.

“Con él hemos hablado, no crea. Le hemos dicho que debe controlarse un poco más, estar más tranquilo. Después de lo que pasó ante Alajuelense, se mostró arrepentido y nos pidió disculpas. Nosotros sabemos el aporte que él le hace al club y tratamos de ayudarle”, afirmó el gerente deportivo del Team.

Además, mencionó que el pago de las multas económicas por sanciones correspondientes al Comité Disciplinario es valorado por el club, en el sentido de si la institución se hace responsable, o si el jugador o el miembro del cuerpo técnico asume dicha responsabilidad.

La Nación intentó obtener directamente la versión de Miguel Segura. Sin embargo, al momento de la publicación de este artículo no se había obtenido respuesta por parte de la oficina de comunicación del Team.

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