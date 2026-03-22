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La insólita expulsión en el fútbol nacional: esto dice Herediano por la roja de Miguel Segura ante Alajuelense

Lo que hizo Miguel Segura en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense nunca se había visto en un juego de Primera División en Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Miguel Segura (derecha) acababa de ser expulsado por el árbitro Josué Ugalde en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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