Puro Deporte

La injustificable conducta de Mariano Torres y Fidel Escobar

Artículo de opinión: Los hechos protagonizados en Puntarenas por dos jugadores de Saprissa ponen a prueba las ideas de lo aceptable en el mundo del fútbol

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Por Gustavo Jiménez
Mariano Torres y Fidel Escobar, jugadores de Saprissa, recibieron un castigo de tres partidos por el incidente en Puntarenas con el comisario de Unafut.
Mariano Torres y Fidel Escobar, jugadores de Saprissa, recibieron un castigo de tres partidos por el incidente en Puntarenas con el comisario de Unafut. (Archivo y Canva/Archivo y Canva)







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Gustavo Jiménez

Gustavo Jiménez

Editor de Puro Deporte. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica (Maestría de la UNED), con 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Redactor del año de La Nación 2009 y múltiples coberturas de Campeonatos Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos y WikiLeaks Costa Rica.

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