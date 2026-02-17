Puro Deporte

La imagen en redes sociales con que Saprissa calienta el clásico ante Alajuelense

Los morados se enfrentan el próximo sábado a Alajuelense en el Estadio Ricardo Saprisssa

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa ya juega el clásico; lo hace desde sus redes sociales, donde espera motivar a sus aficionados, de cara al choque contra los manudos.








