La imagen en redes sociales con que Saprissa calienta el clásico ante Alajuelense

El Deportivo Saprissa ya juega el clásico; lo hace desde sus redes sociales, donde espera motivar a sus aficionados, de cara al choque contra los manudos.

El primer clásico del Clausura es el próximo sábado a las 8 p.m. y los morados encendieron la previa ante Alajuelense con una publicación que busca incomodar a su eterno rival.

“ADVERTENCIA. Abrir esta imagen puede herir susceptibilidades. PD: Lleguen temprano”, escribió el equipo junto a una ilustración de Gabriel Badilla (q.e.p.d), celebrando un campeonato, pero no era cualquiera.

En la imagen se observa un fondo blanco que recuerda la copa 31 ganada en diciembre del 2014, cuando Saprissa se proclamó bicampeón nacional.

Saprissa usó esta imagen para picar el ambiente de cara al clásico ante Alajuelense. (X Saprissa/X Saprissa)

Badilla aparece haciendo la seña de 31 con los dedos, un número que para los morados tiene peso histórico.

Recordemos que en ese momento, Saprissa y Alajuelense estaban empatados en 30 cetros cada uno y esa final le dio el título 31 a los morados. Después se vino una racha de cetros para los saprissistas y los manudos no lograron avanzar del 30.

Hoy día, Saprissa posee 40 cetros y Alajuelense llegó al 31 en el torneo pasado, que precisamente ganó contra los tibaseños.

