Apresúrese: entradas para el clásico Saprissa vs. Alajuelense vuelan; ya hay varios sectores agotados

Si usted es de los que todavía está pensando si va al clásico el próximo sábado, en el Estadio Ricardo Saprissa, no lo piense mucho y apresúrese.

Saprissa reporta que las entradas se agotan rápido; incluso, hay localidades donde no hay espacio.

El primer clásico del Torneo de Clausura es el sábado 21 de febrero, a las 8 p.m., en el reducto morado.

Saprissa recibe a Alajuelense el sábado a las 8 p.m. Los morados esperan lograr el tercer triunfo seguido en el torneo, con Hernán Medford como técnico. (JOHN DURAN/John Durán)

Los tibaseños resaltaron que no hay boletos para los sectores de sol sur, platea oeste, plateas preferenciales y sombras preferenciales.

“Al momento, se reportan 6.500 entradas vendidas y quedan pocos boletos en sol norte, sombras, platea este y en el club morado”, señaló Saprissa.

El club tibaseño sacó a la venta un aproximado de 8 mil entradas; el resto de las localidades corresponde a socios, quienes pagan su anualidad.

