Apresúrese: entradas para el clásico Saprissa vs. Alajuelense vuelan; ya hay varios sectores agotados

Si usted es de los que todavía está pensando si va al clásico el próximo sábado, en el Estadio Ricardo Saprissa, no lo piense mucho y apresúrese.
Saprissa reporta que las entradas se agotan rápido; incluso, hay localidades donde no hay espacio.
El primer clásico del Torneo de Clausura es el sábado 21 de febrero, a las 8 p.m., en el reducto morado.
Los tibaseños resaltaron que no hay boletos para los sectores de sol sur, platea oeste, plateas preferenciales y sombras preferenciales.
“Al momento, se reportan 6.500 entradas vendidas y quedan pocos boletos en sol norte, sombras, platea este y en el club morado”, señaló Saprissa.
El club tibaseño sacó a la venta un aproximado de 8 mil entradas; el resto de las localidades corresponde a socios, quienes pagan su anualidad.
¡VAMOS MORADOS! 😈💜 Ya están disponibles las entradas para el Clásico Nacional en La Cueva ✨— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 13, 2026
Podés conseguirlas en https://t.co/hjbx91UUVm pic.twitter.com/1f0cgebU76
Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.