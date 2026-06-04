Puro Deporte

La historia de Adonis Pineda y su largo viaje hasta la portería de Nicaragua

Desde su convocatoria a la Selección de Nicaragua, Adonis Pineda se consolidó como titular y acapara elogios de la prensa

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Por Juan Diego Villarreal
Adonis Pineda suma una extensa carrera en Costa Rica, jugando para Alajuelense, Municipal Grecia, Sporting FC y Puntarenas FC,







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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