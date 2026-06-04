La historia de Adonis Pineda y su largo viaje hasta la portería de Nicaragua

En su palmarés figura una participación en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA con Costa Rica, donde fue titular, así como en el Preolímpico de la Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputado en México, torneo en el que la Tricolor no logró clasificarse.

El guardameta Adonis Pineda Castrillo también fue convocado a la Selección Mayor por el técnico Rónald González para disputar la fase preliminar de la Liga de Naciones de la Concacaf en 2019, frente a Haití y Curazao, donde fue suplente de Keylor Navas.

Sin embargo, en los últimos años las convocatorias a la representación nacional fueron cada vez menos frecuentes, al punto de que decidió aceptar la propuesta de la Federación Nicaragüense de Fútbol para representar al conjunto pinolero.

Adonis, quien obtuvo la nacionalidad nicaragüense gracias a sus abuelos, suma dos partidos con el combinado blanquiazul y se convirtió en el cuarto guardameta nacido en Costa Rica en defender la portería de Nicaragua durante la última década.

Antes que él, Bryan Rodríguez, Douglas Forvis y Jason Vega habían disputado al menos un encuentro con la selección nicaragüense. A esta lista se sumó Pineda, mientras que Darryl Parker también ha sido convocado, aunque aún no debuta.

El arquero oriundo de Hojancha, Guanacaste, se estrenó con Nicaragua ante Rusia el pasado 27 de marzo. En ese encuentro, los centroamericanos cayeron 3-1 bajo el mando del técnico interino Otoniel Olivas.

Pineda volvió a ser titular el 29 de mayo, cuando los pinoleros empataron 0-0 frente a la mundialista Sudáfrica, en el estreno del técnico argentino Juan Cruz.

Adonis Pineda frente a Paraguay

Sus buenas actuaciones fueron destacadas por la prensa nicaragüense, la cual aseguró que su liderazgo y experiencia aportan solidez a una posición que fue muy cuestionada durante la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026.

“Era un partido importante para nosotros. Sabíamos que iba a ser difícil, pero siempre confié en mis compañeros. Logramos sacar un empate y, en lo personal, estoy muy contento con mi actuación. Sabemos que hay cosas que mejorar”, comentó Pineda (de 29 años) al medio digital NicaSport.

El actual guardameta de Puntarenas FC sería nuevamente titular este viernes 5 de junio, cuando Nicaragua enfrente al Paraguay dirigido por el argentino Gustavo Alfaro en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, a las 4:15 p. m. (hora de Costa Rica).

El encuentro servirá como despedida de la selección guaraní ante su afición antes de viajar a la Copa del Mundo.

“Es un orgullo, un placer muy grande y un privilegio representar a Nicaragua. Es una responsabilidad muy grande porque hay muchos porteros que desearían estar en el lugar de uno, por lo que hay que aprovechar la oportunidad”, agregó Pineda a NicaSport.

Sobre el duelo ante los paraguayos, el portero del PFC, quien también militó en Alajuelense, Municipal Grecia y Sporting FC, señaló que conocen la dificultad del rival, pero confían en realizar una buena presentación.

“Enfrentamos a una selección mundialista, con grandes futbolistas que juegan bien al fútbol. Sabemos que al profesor Gustavo Alfaro le gusta que su equipo tenga la pelota. Esperamos que sea un partido bonito, brindar un buen espectáculo y estar a la altura de ellos. Entregaré lo mejor de mí para poder representar a todas aquellas personas que nos apoyan desde casa”, concluyó Pineda.