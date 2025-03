La grata sorpresa que Jefferson Brenes le dio a los aficionados de Saprissa en la ‘Cueva’

El domingo anterior, antes del partido que el Deportivo Saprissa jugó contra Liberia, algunos aficionados se llevaron una sorpresa.

El encargado de asombrar a los morados fue Jefferson Brenes, volante que los seguidores del club esperan con ansias volver a ver en acción.

Pocos fueron quienes recibieron el detalle de Jefferson, ya que eran las 2 p.m. y faltaban dos horas para el encuentro ante los liberianos.

A esa hora, algunos aficionados comenzaban a llegar a las graderías, sobre todo al sector sur, y vieron a Brenes trotar.

Junto a algunos jugadores que no tuvieron acción en el partido, como Samir Taylor, Óscar Duarte y Julián González, Brenes dio unas vueltas sobre la gramilla del Estadio Ricardo Saprissa.

Jefferson, pieza fundamental en el engranaje morado, lleva tres meses sin jugar. La última vez que participó en un compromiso fue el 11 de diciembre del año pasado.

Ese día, el conjunto tibaseño disputó la semifinal del torneo pasado contra San Carlos, y Brenes pasó del éxtasis al llanto. Anotó en el compromiso, abrió el marcador y se marchó lesionado. Al final, Saprissa ganó 2-0.

“Caer está permitido. Levantarse es obligatorio”, escribió el jugador la semana pasada en sus redes sociales. Su mensaje reflejaba su determinación, ahora que está más cerca del grupo y ha entrenado con sus compañeros, aunque todavía no se ha incorporado de lleno a las labores tácticas.

El domingo trotó, hizo algunos ejercicios y todo indica que el “10″ de Saprissa va bien y palpita su regreso.

“Siento que pronto voy a regresar. Tengo esa sensación de mariposas en el estómago, pero es cuando uno debe tener más paciencia, porque entra en juego la parte mental. Uno piensa: ‘Ya estoy’, pero los médicos dicen ‘aún falta’, y debo recuperarme al tope, sentirme bien”, indicó Jefferson hace un mes.

Jefferson Brenes, volante del Deportivo Saprissa, está muy ilusionado, porque siente que pronto regresa a las canchas. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Brenes sufrió una lesión de meniscos en la rodilla derecha y tuvo que ser sometido a una artroscopia.

Todavía le falta, no se puede apresurar, pero va bien y la rodilla responde de manera positiva. Brenes podría estar alcanzando el 90% de sus condiciones, pero en Saprissa no lo pueden arriesgar. Aún no ha recibido el alta médica, aunque ya tiene el aval para trotar, como lo hizo el domingo, e incluso para hacer algunos piques cortos.

“Uno ya quiere estar dentro del terreno de juego, pero lo más importante es recuperarme al cien. Voy bien y espero pronto estar en la cancha si así Dios lo permite”, aseguró Brenes.

Junto a él también estuvieron Marvin Loría y el delantero español Sabin Merino, quienes ya están listos para actuar; solo les falta recuperar el tono físico.

