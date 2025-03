Gerson Torres hizo con Saprissa el gol que se imaginó... pero el VAR tenía otros planes

Si hay algo que Gerson Torres desea en el Deportivo Saprissa, es abombar las redes y experimentar ese instante en el que los aficionados griten su gol a todo pulmón.

De hecho, ya vivió el momento. Fue al minuto 55 del partido del domingo anterior contra Liberia, cuando Gerson doblegó a Antonny Monreal, arquero liberiano, y salió a celebrar en grande. Corrió hacia un costado, saltó y lanzó los puños al viento.

Todo parecía perfecto para Gerson, pero Keylor Herrera, árbitro del juego, recibió un llamado para revisar el monitor del VAR. Debido a una falta de Ariel Rodríguez en la acción previa al gol, la anotación de Gerson fue anulada.

El jugador contó que se sintió mal, pues había visualizado el gol exactamente como lo marcó.

“Desde mi lesión he venido trabajando para estar bien, para hacer un gol con Saprissa, y lo marqué, pero fue difícil ver que me lo anularon. Ese gol lo hice como me lo imaginé, como lo quería, como he acostumbrado a hacerlos, y lo he trabajado mucho en los entrenamientos. Antes, en el calentamiento, lo practiqué bastante, así que me lo anularan, fue difícil, pero ni modo, hay que seguir adelante y pronto se va a dar”, dijo Gerson Torres ante consulta de La Nación sobre cómo se sintió con la anulación del tanto.

Gerson añadió que siempre ha sido un jugador desequilibrante, pero no ha tenido mucho gol, por lo que al llegar a Saprissa se propuso marcar más anotaciones.

“Fue una bonita anotación. Me la anularon, pero seguí intentándolo, lo busqué y estaba haciendo las cosas bien. Sobre el gol, es difícil, para mí son jugadas que se dan en todos los partidos; unas las pitan, otras no, y uno no entiende esta situación”, agregó Gerson Torres.

El extremo resaltó que ha tenido más minutos con los morados, que físicamente se siente bien, que tiene confianza y se mostró agradecido por el respaldo que recibe en el club.

“Físicamente me he sentido muy bien, los entrenamientos y los partidos me han dado eso, así como la confianza que me han brindado los compañeros. Estoy agradecido con ellos, así como con los fisioterapeutas y los preparadores físicos, quienes me han ayudado a estar mejor cada día. No quiero desperdiciar la oportunidad de estar en Saprissa y debo seguir así en todo el torneo”, destacó Gerson.

Este fue el momento en que Gerson Torres le anotó a Libera, era su primer gol con el Deportivo Saprissa, pero el VAR anuló la acción. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Torres indicó que Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, conversó con él y le pidió un trabajo específico.

“Él me ha dicho que soy un jugador técnicamente bueno, pero que debo ir más al espacio. He tratado de agarrar la idea que ellos me han pedido y lo he hecho bien. En muchas oportunidades no recibo el balón tanto al pie, también voy al espacio”, dijo Torres.

Sobre el partido en sí, el empate 1-1 contra Liberia, Gerson aceptó que el rival los sorprendió con la jugada que terminó en gol. Apenas iba a cumplirse el primer minuto de juego cuando Daniel Colindres venció el marco de Esteban Alvarado.

“Intentamos por los costados, por el medio, nos anularon un gol. Se hizo de todo, el equipo lo dio todo. Paulo quiere mucha intensidad, que tengamos un buen juego, buen fútbol, y pienso que el equipo lo ha hecho. Al final no se pudo ganar, que era el objetivo, pero siento que vamos bien”, señaló Gerson.

Para el extremo, el parón del campeonato, debido a los compromisos de la Selección contra Belice, les va a beneficiar para pulir la idea que tiene Paulo César Wanchope.

