José Carlos Cancela reaparece en Costa Rica y revela dónde vivió su mejor época: ¿Saprissa o Herediano?

Hablar de José Carlos Cancela es recordar a un futbolista uruguayo con mucho talento, quien llegó al país porque Saprissa lo trajo. Luego pasó por Liberia Mía, Herediano, Pérez Zeledón y Belén.

Con morados y florenses estuvo en dos ocasiones. Con los rojiamarillos fue campeón en el Verano 2012, pero antes había alzado el cetro con los liberianos en el Verano 2009.

A “Pepe”, como le dicen a Cancela, Saprissa lo trajo en 2003, y tras su gran participación, la MLS, liga de Estados Unidos, se lo llevó. Allí estuvo cinco años antes de regresar para continuar su carrera en el país.

Cancela volvió a Costa Rica y se dejó ver en el Estadio Ricardo Saprissa, donde saludó a viejos conocidos como Daniel Colindres y Marvin Angulo, de Liberia; a Juan Gabriel Calderón, masajista de Saprissa; y conversó con José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia. Además, habló con la prensa y luego fue a Pavas a ver el juego de Sporting contra Herediano.

“Siempre es una alegría venir a Costa Rica. Vine a Saprissa a ver gente conocida, amigos que uno ha dejado en el fútbol, y con la posibilidad de poder ver la mayor cantidad de partidos. Hace rato que no venía al país”, dijo Cancela.

José Carlos aseguró que tenía siete años de no venir a Costa Rica y recordó su paso por Saprissa y Herediano. Ante la consulta de La Nación sobre dónde tuvo su mejor etapa, esta fue su respuesta:

“En los dos. Mis mejores momentos como jugador en Costa Rica están repartidos entre ambos. Estuve en Saprissa y luego salí a la MLS. Volví a Herediano y después regresé a Saprissa. Saprissa me abrió las puertas y me dio a conocer, y con Herediano también viví momentos muy especiales”, aseguró Cancela.

José Carlos Cancela visitó el Estadio Ricardo Saprissa y luego fue al Ernesto Rohrmoser, aquí junto a Johnny Scott. (Instagram de Jose Carlos Cancela/Instagram de Jose Carlos Cancela)

José Carlos, quien vive en México y recientemente laboró como asistente técnico de Cruz Azul, reconoció que uno de los objetivos de su visita es explorar la posibilidad de trabajar como entrenador.

“Estoy esperando que salga alguna oportunidad de trabajo y aprovecho para saludar amigos y ver fútbol. Aproveché unos 10 o 15 días para estar en el país, visitar los estadios y ver algunos partidos. Si surge una opción, estoy abierto a la posibilidad de trabajar, pero principalmente vine a visitar y ver partidos, porque tenía muchos años de no estar por acá”, señaló Cancela.

Sobre el juego entre Saprissa y Liberia, Cancela manifestó que le llamó la atención el desempeño del joven morado Kenay Myrie.

“Me llamó la atención lo de (Kenay) Myrie. Lo había visto hace muchos años, muy chiquito, todavía no había debutado. Luego lo vi debutar y he notado cuánto ha progresado, cómo ha crecido. Es un jugador que me ha llamado la atención, más allá de su juventud, por la forma en que se ha desempeñado. Creo que es un muchacho que, por su talento y juventud, seguramente tendrá un gran futuro en el fútbol de Costa Rica”, mencionó José Carlos Cancela.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.