La gran confesión de Messi: Este es el trago que toma para que ‘pegue rápido’

Lionel Messi se dirige a los aficionados en el estadio Arun Jaitley de Nueva Delhi, India, durante un tour de exhibición el pasado 15 de diciembre.

El astro argentino Lionel Messi abre de vez en cuando páginas de su vida menos conocidas. Así lo hizo en una entrevista con los presentadores Nicolás Occhiato y Diego Leuco para el programa Nadie dice nada (Luzu TV), durante la cual hizo algunas confesiones extrañas y divertidas.

“Soy más raro que la mierda”, comentó entre risas cuando le preguntaron por hábitos o manías que tienen todas las personas. “Me gusta mucho estar solo, por ahí el quilombo (desorden) de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados, me satura y me gusta mi momento de soledad”, añadió.

El 10 del Inter Miami estaba cómodo y distendido en el diálogo, así que se permitió algunas confidencias. Por ejemplo, que para bailar tiene que estar muy “escabeado” (con alcohol), y también cuál es su trago favorito. “Me gusta el vino, y si no el mismo de siempre, vino y sprite para que pegue rápido”.

Uno de los presentadores reaccionó de inmediato: “Esta es la mejor frase que va a quedar para la historia”.

"Sprite":

Porque Lionel Messi contó que toma vino con Sprite ‘para que pegue rápido’ pic.twitter.com/Osmxtr0kBd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 6, 2026

También desveló otro rasgo de su personalidad que era fácil de intuir. “Me molesta mucho que me cambien lo que tenía que hacer, soy muy estructurado. Si me pasa, me voy”.

Messi, de 38 años, se alista para la nueva temporada de la MLS y para el próximo Campeonato Mundial de Norteamérica, donde Argentina acudirá a defender su corona.

“Antonella (su esposa) puede decir más que yo", dijo a propósito de sus hábitos “raros”. “Depende de mi estado de ánimo son pequeñas boludeces, pequeños detalles. Si tengo el día organizado de una manera, y en el medio pasa algo...”, añadió dando a entender aversión a los cambios de rutina.