Puro Deporte

‘La gente quiere divertirse’: Ismael Rescalvo deja ver algo de lo que buscará con Alajuelense

Ismael Rescalvo traza algunas líneas generales de cómo será Liga Deportiva Alajuelense con él

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Ismael Rescalvo es del criterio que la afición no paga entradas para ir a ver un espectáculo aburrido. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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