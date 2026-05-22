‘La gente quiere divertirse’: Ismael Rescalvo deja ver algo de lo que buscará con Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ismael Rescalvo es del criterio que la afición no paga entradas para ir a ver un espectáculo aburrido.

Ismael Rescalvo cuenta los días para empezar a trabajar con Liga Deportiva Alajuelense. El técnico español se encuentra en permanente comunicación con el gerente deportivo del club, Carlos Vela.

El nuevo entrenador de la Liga afirma que los entrenadores deben tener la capacidad de intentar conectar su idea, cómo sienten el juego, cómo lo quieren transmitir y que a partir de ahí empieza todo, en comunión con los futbolistas de los que pueda disponer.

Su criterio es que si un entrenador llega a un sitio y tiene una idea fija de que quiere trasladar determinada identidad al equipo, pero si no cuenta con los protagonistas para llevar a cabo lo que pretende, es difícil.

Por eso se inclina a la versatilidad y tiene muy claro que el técnico debe adaptarse a cualquier contexto .

“Yo como entrenador me identifico con una forma de jugar y siempre me ha gustado transmitirle a mis equipos el llevar la iniciativa desde el control del balón y de los espacios para poder atacar”, afirmó Ismael Rescalvo.

Sin embargo, detalló que no se trata solo de llevar una iniciativa ofensiva, porque considera que si se busca que un equipo domine, controle y someta a los rivales, se tiene que saber defender muy bien, contener a los rivales y presionar.

“Me gusta que mis equipos sean propositivos, con un juego elaborado, presionantes, porque al final es lo que a mí, cuando veo jugar un equipo así, lo que me emociona”, indicó.

Eso es justamente lo que Ismael Rescalvo intentará lograr con Alajuelense, porque se siente convencido de que esa es la manera de poder divertir a la gente.

“Al final, el fútbol es un espectáculo y me identifico mucho con esa forma. La gente paga una entrada para ir a ver un partido que lo divierta, que aparte de ser competitivos y ganar que es el objetivo, es jugar con un fútbol alegre.

”Un fútbol vistoso, un fútbol de elaboración. Por eso, me animé a venir a la Liga, porque vi la plantilla que hay, los jugadores que tiene y sé que se puede sacar un gran rendimiento de esta plantilla”, apuntó Ismael Rescalvo.

La Liga tendrá aproximadamente entre seis y siete semanas de preparación. Según su nuevo técnico, es un tiempo importante para sus jugadores y para él.

“Desde afuera conoces el equipo, sabes cuál es el fuerte y dónde podemos atacar ciertos aspectos que podemos mejorar, pero el día a día es el que te va llevar a conocer mejor al grupo y a cada individuo y todo ese talento al final reunirlo, para que el colectivo sea lo que sobresalga por encima de todo”, citó.

Alajuelense arrancará pretemporada el 1.° de junio y su primer partido oficial será el 12 de julio (a falta de confirmación por parte de Unafut), en la Supercopa ante Herediano.

“Esas siete semanas de preparación hasta el partido del día 12, pues nos permita asentar las bases, crear una identidad y que los jugadores disfruten en el entrenamiento”, comentó como una de sus primeras prioridades.

Añadió que a los entrenadores les gusta que los futbolistas vayan al entrenamiento y que disfruten, que se diviertan dentro de la responsabilidad que supone crear un equipo.

“La armonía y la exigencia en el día a día es vital para que las cosas funcionen”, recalcó Ismael Rescalvo.

De momento, en la Liga se acerca la toma de decisiones sobre quién será el asistente técnico de la casa que lo acompañará en su cuerpo técnico. Una opción es Júnior Díaz, quien conoce bien a todos los jugadores del semillero rojinegro.

Los rojinegros también deben definir cuáles jugadores regresarán, de los que se encontraban a préstamo. Y reforzar la golpeada zona defensiva es una tarea urgente.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.