Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense: ‘Sé escoger técnicos’

Carlos Vela asegura que está convencido de que a Liga Deportiva Alajuelense le irá bien con Ismael Rescalvo en el banquillo.

Carlos Vela defiende a capa y espada la elección de Ismael Rescalvo como el nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense, tras la decisión de Óscar Ramírez de no continuar en el banquillo.

El gerente deportivo de los rojinegros concedió un entrevista al periodista Yashin Quesada en el programa “Encuentro Deportivo”, donde se refirió entre otros temas a esa molestia de muchos liguistas por el mal rendimiento del equipo, porque se acabó la era del “Macho” y por la contratación del español.

Para Alajuelense y todo su entorno fue muy frustrante lo ocurrido entre enero y abril, donde el equipo fracasó en todos sus objetivos.

“La salida de Óscar por supuesto que fue dolorosa, nadie nunca va a negar el legado que dejó Óscar Ramírez, o que sigue dejando, este es su club y tiene las puertas abiertas y la relación es muy buena”, expresó Carlos Vela.

El mexicano mencionó que a partir de que el “Macho” optó por no seguir, la elección del técnico se convertía para Alajuelense en su decisión más importante del verano, incluso por encima de cualquier movimiento con un jugador. Y el elegido fue el español Ismael Rescalvo, con quien ya trabajó antes.

“Yo quisiera pedirle a la gente el beneficio de la duda, sobre el trabajo de Ismael, verlo jugar, verlo trabajar y conocerlo. Claramente sé del pasado del club, porque vivo aquí y estoy inmerso en la vida del país y todos los comentarios me llegan”, apuntó, en alusión a que el liguismo tiene malos recuerdos con otros técnicos españoles como Benito Floro y Albert Rudé.

“Ismael es Ismael y cada quien labra su historia. Entiendo los cuestionamientos, sé que Ismael no ha ganado un título y eso me lo han hecho saber muchas veces; pero por otro lado, a mí me ha tocado ganar muchos títulos. Gané con el Turco (Antonio) Mohamed, con Diego Alonso, con Javier Aguirre, con Óscar Ramírez y sé escoger técnicos”, afirmó Carlos Vela.

Después de pronunciar eso, el gerente deportivo de la Liga añadió que en este caso, escogió a un técnico “que sé que le va a ir bien”.

“Es un técnico competitivo, ganador, trabajador y yo soy el primero que quiere que nos vaya bien. Yo francamente lo que le pediría a la gente es apoyar. Viene un tipo comprometido que conozco, que sé que el día a día cómo va a ser con él y que espero y siento que es lo que el equipo necesita para volver a estar arriba”, añadió en esta entrevista.

Para él, resulta clave que el técnico que esté a cargo de Alajuelense tenga muy claro en dónde se encuentra, porque define a la Liga como un equipo muy particular en Costa Rica.

“Por un lado es el más mediático del país, que tiene que ganar cada partido, pero que aparte apuesta por los jóvenes. Tiene que saber amalgamar todo ese tridente que es complejo entre lo mediático y la presión por ganar.

”Entre tener que ganar y con jóvenes; tiene que ser un especialista, un perfil muy particular y creo que Ismael a lo largo de su trayectoria y equipos donde ha dirigido, respaldan ese perfil que estamos necesitando. Y que seguramente, con la propuesta de entrenamiento y de juego, el equipo va a dar una versión muy buena”, aseguró Carlos Vela.

¿Y qué pasó con Óscar Ramírez?

En Alajuelense afirman que Óscar Ramírez tomó su propia decisión de no seguir; pero entre la misma afición se rumora que el club no le concedió algunas peticiones, como llevar a Johnny Acosta de asistente técnico.

Que la Liga quería variarle la hora de entrenamiento, pasándola de la tarde para la mañana, o que él quería el regreso de Giancarlo González.

Durante la entrevista, al gerente deportivo le consultaron si al “Macho” le rechazaron el asistente que él había pensado y lo negó.

“Eso es completamente falso, hay situaciones que se charlan pero no son condicionantes. Yo no pongo el staff, los auxiliares del entrenador los define el entrenador. Un tipo como Óscar si quería traer a Juan, a Pepe, a Toño o a Luis él lo va a decidir, es su asistente”, aseveró Carlos Vela.

Incluso recordó que cuando salió Marcelo Sarvas en diciembre, el club le propuso reforzar su cuerpo técnico con otro asistente y él lo descartó.

“Es una decisión aceptable, él es el director técnico, es el mandamás de su equipo de trabajo y si consideró que no era necesario, lo respetamos. Pensar que nosotros vamos a condicionar a Óscar es mentira, es una salida que se dio muy natural”, citó.

Cree que la decisión del “Macho” tampoco encierra mucho misterio, pues recordó que el ahora extécnico rojinegro venía anunciando que no sabía si seguiría; que la Liga dijo que todo dependía de lo que él quisiera, y que la posición del propio Óscar Ramírez fue que hablaban al final.

“Lo del cuerpo técnico es completamente falso”, insistió Carlos Vela.

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