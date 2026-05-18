Carlos Vela deja ver algo de lo que Alajuelense tiene entre manos

El gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Vela, afirma que la consigna que el club ha tenido desde hace años, se mantiene, en el sentido de que todas las competencias son importantes.

“Nadie le va a rehuir a ese tema, creo mucho en el trabajo, creo mucho en el camino que nos va a llevar a ser campeones, creo en el mediano y largo plazo (...). Creo mucho en el trabajo, en lo que hacemos de lunes a viernes para ganar el sábado y creo que en ese sentido, con Ismael Rescalvo, el día a día está garantizado”, expresó Carlos Vela.

También dijo que de primera entrada, con esta nueva propuesta con el técnico español, espera ver a un equipo protagonista, que tenga la pelota, que ataque con mucha gente y que asuma riesgos, buscando siempre atacar al rival.

“Es la manera como él ha vivido el fútbol y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, eso a nivel de los partidos. A nivel de entrenamientos, es un método moderno, actualizado, con las mejores prácticas.

”Apoyo a los jóvenes, desarrollo individual es un montón de cualidades que en un proyecto como la Liga, con la infraestructura y el talento joven que tenemos, no tengo duda de que lo vamos a hacer explotar”, aseguró Carlos Vela.

La Liga está trabajando en la reestructuración de su equipo y este lunes dio a conocer la salida definitiva de Joel Campbell, luego de que expiró el contrato del futbolista.

Un camino similar podría seguirse con el atacante José Alvarado, quien llegó a la Liga a inicios de año con un contrato de tan solo un torneo corto.

“José terminó contrato, al igual que en otros casos estamos esperando la llegada de Ismael para definir nuestra postura al respecto, pero estamos evaluando alternativas para tratar de tener el mejor equipo posible y una mejor plantilla que en el semestre anterior. Ya estaremos dando noticias al respecto en los próximos días”, citó Carlos Vela el jueves pasado.

En cuanto a los futbolistas que estaban a préstamo en otros clubes, el mexicano apuntó que todos se encuentran en análisis, para ver si pueden regresar al club.

Tal es el caso de John Paul Ruiz, Farbod Samadian, Tristán Demetrius y Doryan Rodríguez. En la Liga toman en cuenta que todos ellos tuvieron sus minutos, rendimiento y en función del armado del plantel se tomará esa decisión pronto, sobre si regresan.

“El equipo reporta el 1.° de junio y la idea es que tengamos el 90% del plantel listo para trabajar, pensando en que se cruzan microciclos de selección, tendremos algunas ausencias y queremos tener la plantilla confirmada”, comentó.

Una renovación que ya está muy encaminada es la del lateral izquierdo Rónald Matarrita.

“Él quiere quedarse, nosotros queremos que se quede y te diría que son detalles, pero estamos muy cerca de que firme. De hecho, está aquí entrenando en el club y se mantiene en la dinámica para estar lo mejor posible”, adelantó Carlos Vela.

Ante una consulta de La Nación, el gerente deportivo de la Liga mencionó que la pretemporada prácticamente está toda diseñada y que será en el CAR.

“Tenemos todas las instalaciones para tener una buena preparación. Sí tenemos un par de invitaciones de equipos internacionales para un par de partidos amistosos en el extranjero, que se están evaluando en función de las fechas”, destacó.

Para tomar esa decisión de si van o no al extranjero, en la Liga necesitan conocer el calendario de un semestre que comenzarán con la Supercopa ante Herediano.

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