Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense: ‘Descontentos estamos todos’

Carlos Vela se encuentra totalmente seguro de que el español Ismael Rescalvo es el técnico que Liga Deportiva Alajuelense necesita después de que el Torneo de Clausura 2026 fue un desastre para los rojinegros.

Pero esa decisión del gerente deportivo del club, que fue avalada de manera unánime por la Junta Directiva tras días de análisis y reclutamiento, no fue bien vista por muchos fanáticos manudos, que no están de acuerdo con el técnico contratado.

Otros liguistas creen que hay que dejarlo trabajar, ver qué presenta en la cancha y juzgarlo según el rendimiento y los resultados.

Desde la semana pasada, Carlos Vela afirmó que la elección del entrenador de la Liga, luego de que Óscar Ramírez comunicó que no continuaría, se convertía en la decisión más importante de este verano.

Pero viendo la realidad del club, también se podía intuir que cualquier nombre que eligieran los encargados como el nuevo técnico, no sería bien vista.

Hasta el mismo Carlos Vela sabe que hay molestia en la gente, después de que después del 20 de diciembre cuando la Liga consiguió su estrella 31, el equipo no se comportó dentro del campo como el campeón, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo y mucho menos en abril, cuando llegó la eliminación.

“Descontentos estamos todos, nosotros también, hablo a nombre del club, de la junta, mi persona, el staff, los jugadores, la afición no está sola en el estar descontentos. Y yo no tomo las decisiones con miedo, lo tomo pensando en lo que creo que es lo mejor para el club, en consenso con la junta directiva”, afirmó Carlos Vela.

Reconoció que quizás pueda haber decisiones más fáciles que otras, pero que en este caso, él tiene mucha expectativa sobre lo que pasará ahora con Alajuelense.

“La verdad es que viendo la trayectoria de Ismael no tengo ninguna duda que es una decisión correcta y acertada. Y después, que el trabajo hable, pero quien se dedica al fútbol no puede estar pensando que cada sábado van a estar las miradas en nosotros. Así se vive y lo asumimos con responsabilidad, con compromiso y sobre todo con mucha ilusión”, citó el mexicano.

Recalcó que él se siente muy ilusionado, contento y que tampoco le cabe duda de que la Liga cuenta con una muy buena planilla.

“Tenemos un montón de seleccionados en la Mayor, un montón de seleccionados en divisiones menores, por qué no habría de salir bien. Creo que trabajando y con la misma ilusión, el compromiso, la disciplina y todo esto que venimos charlando, con la autocrítica que debemos tener.

”De ser el mejor equipo de Centroamérica a no calificar, por qué no habría de salir bien. Yo estoy en ese sentido ilusionado, tratar de transmitir eso a la gente, y que la decisión se tomó con la mayor responsabilidad, compromiso y convicción de que va a salir bien”, concluyó Carlos Vela.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.