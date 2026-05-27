Puro Deporte

La generación de futbolistas que nos dejó sin Mundial queda en evidencia

Artículo de opinión: Con jugadores así y una comisión de fiestas en la Selección, cómo íbamos a ir al Mundial

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Por Gustavo Jiménez
Costa Rica vs. Honduras
Este empate entre Costa Rica y Honduras selló la eliminación de ambas selecciones rumbo al Mundial 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Gustavo Jiménez

Gustavo Jiménez

Editor de Puro Deporte. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica (Maestría de la UNED), con 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Redactor del año de La Nación 2009 y múltiples coberturas de Campeonatos Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos y WikiLeaks Costa Rica.

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