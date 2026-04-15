LA Galaxy vs. Toluca: hora y dónde ver la vuelta en vivo de la Concachampions

Toluca visita a LA Galaxy en la vuelta de Concachampions con ventaja. El partido define al semifinalista.

El duelo entre LA Galaxy vs. Toluca define este miércoles 15 de abril el pase a semifinales en la Copa de Campeones de la Concacaf. El equipo mexicano llega con ventaja tras imponerse 4-2 en el juego de ida.

El partido se disputa en el Dignity Health Sports Park, en Estados Unidos. Ambos clubes buscan avanzar en el torneo internacional con plantillas competitivas.

Toluca llega con ventaja tras la ida

Toluca toma la delantera en la serie luego de su victoria 4-2. El portugués Paulinho lideró el ataque con tres anotaciones. También marcó el argentino Nicolás Castro.

El club mexicano mostró dominio ofensivo. Sin embargo, presentó fallas defensivas. Estas fueron aprovechadas por el Galaxy con goles del brasileño Gabriel Pereyra y el alemán Marco Reus.

¿A qué hora juegan LA Galaxy vs. Toluca?

El encuentro inicia a las 7 p. m. hora de México. Estos son los horarios por país:

Costa Rica, México, Guatemala, Honduras: 7 p. m.

7 p. m. Estados Unidos: 9 p. m.

Estados Unidos

Este (ET): 9 p.m.

Central (CT): 8 p.m.

Pacífico (PT): 6 p.m.

¿Dónde ver en vivo LA Galaxy vs. Toluca?

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas:

México: FOX, FOX One y FOX+

FOX, FOX One y FOX+ Costa Rica y Centroamérica: Disney+

El compromiso corresponde a la vuelta de los cuartos de final del torneo regional.

Detalles del partido

Partido: LA Galaxy vs. Toluca

LA Galaxy vs. Toluca Fecha: Miércoles 15 de abril del 2026

Miércoles 15 de abril del 2026 Hora: 7 p. m. (México y Costa Rica)

7 p. m. (México y Costa Rica) Estadio: Dignity Health Sports Park

Dignity Health Sports Park Competencia: Copa de Campeones de la Concacaf

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.