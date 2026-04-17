Puro Deporte

La foto que publicó David Guzmán alegrará a muchos y enojará a otros

El volante usó sus redes sociales para lucirse con la fotografía

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Por Milton Montenegro

En Saprissa siguen festejando la obtención del título del Torneo de Copa. David Guzmán, quien no viajó a Liberia para disputar la final contra Sporting, se unió a la celebración con sus compañeros y posteó una fotografía, que generará muchos comentarios.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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