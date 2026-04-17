La foto que publicó David Guzmán alegrará a muchos y enojará a otros

En Saprissa siguen festejando la obtención del título del Torneo de Copa. David Guzmán, quien no viajó a Liberia para disputar la final contra Sporting, se unió a la celebración con sus compañeros y posteó una fotografía, que generará muchos comentarios.

El “Loco” como se le conoce a Guzmán, se lució junto a sus compañeros y el trofeo del Torneo de Copa, sin duda es una bella foto; claro, le encantará a los seguidores morados y probablemente no le hará gracia a los de otros equipos.

“La Copa 67 en casa”, escribió Guzmán en alusión a que esa es la cantidad de cetros que ha ganado Saprissa a lo largo de su historia.

Los integrantes del Deportivo Saprissa posan con el trofeo del Torneo de Copa. (Facebook de David Guzman/Facebook de David Guzman)

En la foto se ve a todos los jugadores de Saprissa sentados, luciendo el trofeo frente a ellos y una frase atrás que dice: “Con esta camisa se escribe la historia”.

Los comentarios empezaron a aparecer en la cuenta de Facebook de David Guzmán.

“Traigan vino, que copas es lo que sobra”, posteó Nelson Gamboa Granados. Mientras que Melvin Moreira Salas añadió: Qué nivel de este Deportivo Saprissa, una copa más para las vitrinas. Monarca nacional en todas las instancias".

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