La felicitación especial de Erick Lonis tras ganar título de Copa: ‘Hizo una excelente gestión’

Si hay un integrante de Saprissa que saboreó el título de Copa, fue Erick Lonis, miembro del comité deportivo de los morados, quien logró su primer cetro desde que asumió el puesto hace diez meses.

Lonis felicitó a los jugadores, saludó a los aficionados, se colgó la medalla de campeón y agradeció a todos en la institución: directivos, futbolistas, cuerpo técnico, personal administrativo y, por supuesto, a los aficionados.

“Estamos muy contentos por el apoyo de esta espectacular afición, cómo celebraron, y contentos porque este título es importante. Siempre lo dijimos, no le quitamos ningún mérito y creo que es bien merecido por los muchachos, por Hernán (Medford), y felicito a una persona que está detrás de estos temas por la gestión que hizo, por la logística que efectuó”, dijo Lonis luego del partido que Saprissa le ganó 1-3 a Sporting.

Sobre esa persona en particular, Lonis se refirió a José Francisco Porras, secretario técnico de la institución.

“La logística que hizo en este torneo nos quitó tres horas de viaje en autobús. Regresamos y todo está listo para las concentraciones de pasado mañana, gracias a la propuesta de Porras para llegar con todo”, indicó Lonis.

Erick recordó que, horas antes del compromiso, fue a Tilarán y se topó con varios aficionados, a quienes les hizo una solicitud especial.

“Les pedí que hicieran una oración para que ganáramos, y parece que funcionó”, aseguró Lonis con una sonrisa.

Erick Lonis dijo sentirse muy contento por el gol que marcó Tomás Rodríguez. (Jose Cordero/José Cordero)

El excapitán morado resaltó que le dieron importancia al Torneo de Copa por respeto a quienes lo organizaron y por respeto a la historia de Saprissa.

“Estamos contentos porque el apoyo y el entusiasmo hacia el club han sido plenos y nos hemos tomado el título muy en serio, y al tomarlo así, nos sabe muy bien”, expresó Lonis, quien profundizó en su idea de por qué la copa es importante.

“Es importante porque algunos, por el contexto, tal vez le han quitado valor, pero nosotros sabemos el valor de las cosas porque hemos sabido perder. Si no la hubiéramos ganado, hubiera sido un desastre total; y en la medida en que le tomamos tanto respeto a la derrota, también celebramos la victoria”, destacó Erick Lonis.

El dirigente morado añadió que asumieron la presión de ganar el torneo y eso lo tenía muy feliz. Además, elogió a los jóvenes y el esfuerzo de todos los integrantes del plantel.

“Lo que ha hecho Saprissa, tener 13 o 14 jugadores de cantera, no cualquier equipo lo tiene. Hemos intentado que todos suban de nivel. Estoy contento por Fidel, por la lucha que ha hecho, también con Tomás. Tuvimos una reunión con él y le explicamos que el fútbol es generoso con quien se esfuerza. También resalto a Matías Elizondo, quien se jugó un partidazo; Julián González es una realidad por la izquierda; Marvin Loría y Rachid Chirino estuvieron en buen nivel. Estoy contento, en términos generales, por la cantera y contento por Hernán Medford”, mencionó Lonis.

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