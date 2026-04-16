Puro Deporte

La felicitación especial de Erick Lonis tras ganar título de Copa: ‘Hizo una excelente gestión’

El integrante del comité deportivo de los morados estaba muy contento con el título de Copa

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Por Milton Montenegro

Si hay un integrante de Saprissa que saboreó el título de Copa, fue Erick Lonis, miembro del comité deportivo de los morados, quien logró su primer cetro desde que asumió el puesto hace diez meses.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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