La Federación Costarricense de Fútbol está de luto por sensible fallecimiento

Una triste noticia conmovió a los empleados y dirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol.

El departamento de prensa de la Fedefútbol confirmó el fallecimiento de José María Chacón Barquero.

“La Federación Costarricense de Fútbol lamenta profundamente la muerte del papá de Alexander Chacón Barquero, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación. Extendemos nuestras condolencias a toda su familia”, informó el departamento de prensa de la Fedefútbol.

“Chema”, como le llamaban a don José María, fue un amante del fútbol y hasta lo practicó durante los años setenta y ochenta.