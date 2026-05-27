Fútbol

Fedefútbol se pronuncia sobre volver a 12 clubes en Primera División: ¿Se dará?

La Fedefútbol dio su posición sobre la posibilidad de regresar a 12 equipos para la siguiente temporada de la Primera División

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Por Esteban Valverde
Media Day, presentación de los equipos de la Primera División
En enero pasado, Allen Guevara y Leonel Moreira, se toparon en el encuentro con medios de comunicación previo al inicio del campeonato. Guevara representó a San Carlos, mientras Moreira a Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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