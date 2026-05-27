Fedefútbol se pronuncia sobre volver a 12 clubes en Primera División: ¿Se dará?

En enero pasado, Allen Guevara y Leonel Moreira, se toparon en el encuentro con medios de comunicación previo al inicio del campeonato. Guevara representó a San Carlos, mientras Moreira a Sporting.

Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, anunció que el torneo de la Primera División, en la temporada 2026-2027, continuará con 10 equipos y no con 12, como lo pretendían los presidentes de los clubes.

Araya explicó que entienden la intención de los equipos; sin embargo, si la temporada de la máxima categoría se juega con 12 planteles, existe una alta posibilidad de anular los torneos, por lo que la recomendación del equipo legal es mantener la cantidad de escuadras en 10.

“Unafut quería 12 clubes. Por más que haya un esfuerzo importante para tratar de permitirlo, existe una reglamentación muy clara: el tema del ascenso y descenso se establece desde el inicio, y alterar esos reglamentos da la posibilidad de una nulidad. Eso pone en riesgo no solo lo deportivo, sino también otros aspectos, por lo que, desde el punto de vista legal, se les hace saber que lo mejor es jugar con 10 equipos”, declaró.

El federativo señaló que la idea de volver a la docena de escuadras no está descartada; no obstante, si se aplica, sería para la siguiente temporada.

“Nuestra recomendación es que, si desean volver a 12 equipos, sea con un nuevo reglamento en la siguiente temporada, no en esta”, manifestó.

La Primera División de Costa Rica se juega con 10 planteles desde mediados del torneo Clausura 2025, cuando el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol decidió revocarles la licencia a Santos de Guápiles y a la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), debido a una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras.

Los presidentes de los equipos de Unafut pidieron reconsiderar el regreso a 12 clubes, pero encontraron un obstáculo legal que lo impidió. La Unafut tendrá asamblea este jueves 28 de mayo, en la que se definirá la forma de disputa del próximo torneo.