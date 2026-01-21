La explosiva crítica del presidente de la UFC contra el fútbol ‘soccer’: ‘Es el deporte menos talentoso’

Dana White tiene una controversial opinión sobre el fútbol. Aquí, durante una conferencia de prensa para la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford, el año pasado.

El presidente de la UFC de artes marciales mixtas (MMA) y una de las figuras más importantes del deporte estadounidense, Dana White, afirmó que el fútbol soccer es el menos talentoso de los deportes pues “lo pueden practicar hasta niños de tres años”.

White, de 56 años, es el mandamás de la Ultimate Fight Championship, la principal promotora de MMA en el mundo. También incursionó recientemente como dirigente de boxeo profesional.

Durante una entrevista reproducida por diversos medios norteamericanos, no se guardó nada a la hora de hablar del fútbol, pero no el americano, sino el que se conoce como soccer en su país. Las declaraciones son de hace un par de años, pero volvieron a la superficie en estos días, como suele ocurrir en Internet, que cada cierto tiempo desempolva algunos temas.

“Es totalmente otro juego. No soporto el soccer”, empezó para dejar clara su posición.

“Es el deporte menos talentoso del planeta. Hay una razón por la que niños de tres años lo pueden jugar, ya saben, correr por ahí y patear una pelota”, añadió Dana White.

Y después de eso no se detuvo. “Esto lo digo en cualquier país. Cuando usted juega y la portería es de así de grande (y dibujó en el aire las dimensiones del arco de fútbol), y el marcador es 3 a 1, ¡me estás jodiendo!“.

“Qué tan poco talentoso hay que ser para anotar tres puntos en una portería de ese tamaño”, finalizó su polémica intervención.

Las reacciones no se hicieron esperar, unos a favor y otros en contra.

“En el fútbol americano el marcador no es 21-7, en realidad es 3-1, así que todo depende de la perspectiva”, le refutó un internauta a propósito de la manera en que se contabilizan los puntos en la versión estadounidense.

Estas son las declaraciones originales de Dana White: