Puro Deporte

La dolorosa realidad por la que Haití no puede abrazar a sus héroes mundialistas en su propio país

Los seleccionados de Haití celebraron en Curazao su clasificación a la Copa del Mundo, a casi mil kilómetros de la nación que los idolatra

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de HaitíMundial 2026Alejandro SalisburyViolencia en Haití
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.