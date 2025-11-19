¡Haití fue una locura! Vivió su clasificación al Mundial en la pantalla de un celular

🤯🇭🇹 Haití le gana a Nicaragua y todos los jugadores se juntan en la mitad de la cancha a ver Costa Rica - Honduras EN UN CELULAR. Termina y se vive un momento inolvidable, clasificándose a un Mundial luego de ¡52 AÑOS! Qué lindo que es el fútbol. ❤️⚽️ pic.twitter.com/P9IBYaNL88

Entre la tensión y un éxtasis inolvidable, así vivió la Selección de Haití su clasificación a la Copa del Mundo del 2026.

Después de 52 años, los caribeños regresan a la Copa del Mundo, tras vencer 2-0 a Nicaragua, ganando el Grupo C de la eliminatoria mundialista de la Concacaf y dejando en el camino a Honduras y Costa Rica.

Sin embargo, los últimos minutos fueron de una gran tensión, al tener que observar por su teléfono los últimos minutos del compromiso entre Costa Rica y Honduras que concluyó con un marcador 0-0.

Un gol de los catrachos los mandaba al repechaje, es por eso que los futbolistas se reunieron en el centro de la cancha del estadio de Curazao, para mirar el cierre del compromiso y con el pitazo del árbitro se volvieron locos al confirmarse su boleto al Mundial, El segundo de su historia tras participar en la cita mundialista de Alemania 1974.