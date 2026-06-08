Puro Deporte

La desconcertante cara de Messi al escuchar ‘Bombón asesino’ en lugar del Himno de Argentina (video)

Lionel Messi estaba totalmente extrañado y su rostro justo en ese instante resulta imperdible

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Por Fanny Tayver Marín
Cuando se presentó el error en el partido entre Argentina y Honduras, las cámaras de inmediato buscaron a Lionel Messi.
Cuando se presentó el error en el partido entre Argentina y Honduras, las cámaras de inmediato buscaron a Lionel Messi. (X Fútbol Namass /X)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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