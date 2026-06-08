La desconcertante cara de Messi al escuchar ‘Bombón asesino’ en lugar del Himno de Argentina (video)

Cuando se presentó el error en el partido entre Argentina y Honduras, las cámaras de inmediato buscaron a Lionel Messi.

El inusual error que se produjo en el partido amistoso entre Argentina y Honduras —que terminó con un triunfo de la Albiceleste por 2-0 con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone— sigue dando de qué hablar.

Principalmente porque en redes sociales empezaron a viralizarse videos con la reacción espontánea y desconcertante de Lionel Messi en ese preciso instante en el estadio Kyle Field de Texas.

El 10 de la selección campeona del mundo estaba listo para escuchar y entonar el Himno de Argentina, pero en plenos actos protocolarios, lo que empezó a sonar fue la canción Bombón asesino.

ليو ميسي أثناء النشيد الوطني 🇦🇷 pic.twitter.com/2chdQZ05Mj — Messi World (@M10GOAT) June 7, 2026

😅🇦🇷 Las REACCIONES de MESSI y ENZO FERNÁNDEZ al escuchar "BOMBÓN ASESINO" en vez del himno nacional argentino... pic.twitter.com/WUf68R2Trw — Diario Olé (@DiarioOle) June 7, 2026

Argentina tendrá un amistoso más este martes 9 de junio, cuando se enfrente contra Islandia (7 p. m., hora de Costa Rica).

La Albiceleste se estrenará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio contra Argelia. Luego actuará ante Austria y Jordania, en el grupo J.