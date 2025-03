La decisión de Mariano Torres con Ariel Rodríguez que le quitó un gran peso de encima

En el partido contra San Carlos, Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, llenó de confianza a Ariel Rodríguez.

Torres tomó una decisión que Ariel le agradeció, y él no le falló al argentino.

El encuentro estaba 1-0 y, tras el cobro de un tiro de esquina cerca del minuto 60, un defensa norteño metió las manos al balón cuando Kendall Waston buscaba cabecear. Brayan Cruz, árbitro del compromiso, no dudó y marcó el manchón blanco.

Penal claro, ni siquiera fue necesario acudir al VAR para confirmarlo y, al minuto 62, Ariel, quien estaba frente a la pelota, sentenció en buena forma. En ese instante, marcó su segundo gol en el juego.

“Siempre he tirado los penales, pero lamentablemente boté el que lancé contra Antigua (de Guatemala) y también fallé ante Cartaginés. Fueron dos seguidos y me mataron. Después no me querían dar los penales y hay que respetar”, dijo Ariel Rodríguez.

El lanzamiento desde los once metros al que Ariel se refiere frente a Antigua fue en el juego de ida de la Copa Centroamericana de la Concacaf, a finales de setiembre del año pasado. Un mes después, tuvo la revancha desde el punto blanco, pero Kevin Briceño, arquero brumoso, le tapó el disparo.

El domingo anterior, frente a San Carlos, Ariel Rodríguez no era el designado para ejecutar, pero Mariano Torres tomó otra decisión dentro del terreno de juego.

“Mariano Torres era el primero en la lista para ejecutar el penal, pero me dijo: ‘Tírelo usted, porque usted los tira’. La verdad quedé muy agradecido, si no es por mis compañeros, no estaría donde estoy”, afirmó Ariel.

El atacante elogió la determinación de Mariano Torres al confiar en él.

“Es buenísimo que un jugador como Mariano, que sabemos lo que representa para el club, me buscara para tirar. Pitan el penal y, de inmediato, me dijo: ‘Tírelo’”, resaltó Ariel.

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, suma tres goles con los morados. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Rodríguez reconoció que ubicarse frente a Alexandre Lezcano y doblegarlo fue un desquite por los fallos que recordó contra Antigua de Guatemala y Cartaginés.

“El que no patea los penales no sabe lo que es la presión y tener a la gente encima. Cuando se está ahí, en el punto, hay que manejar muchas cosas, pero nunca tuve miedo de patear un penal. En el escenario que sea, lo hago”, destacó Ariel Rodríguez.

El saprissista agregó que hasta los mejores han errado penales y recordó que Lionel Messi falló en una final de la Copa América.

“Lo mataron por eso, pero eso es lo lindo del fútbol, que siempre hay revancha y uno se quita un peso de encima”, dijo Ariel.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, le dijo a Ariel Rodríguez que tirara el penal ante San Carlos. (Albert Marín )

El atacante se mostró contento y agradecido con Dios por la oportunidad de anotar, pero, según señaló, lo que lo tenía más feliz era que el equipo se dejara los tres puntos.

“Necesitábamos esos puntos, requeríamos ganar como lo hicimos, porque eso ayuda a la confianza y es importante lo que llegó con Paulo (Wanchope)”, dijo Ariel.

Ariel Rodríguez también elogió a Paulo César, a quien calificó como un entrenador con un perfil muy bueno.

“Tiene una carrera increíble y somos privilegiados de tenerlo acá y aprovecharlo por todas las experiencias que tuvo. Espero que podamos ir por buen camino y el equipo tome el rumbo que deseamos”, destacó Ariel Rodríguez.

