Ariel Rodríguez reveló el cambio que vive con Paulo Wanchope y le lanzó una indirecta a José Giacone

Ariel Rodríguez vivió un día perfecto en el partido contra San Carlos. No solo festejó la victoria de su equipo por goleada 3-0, sino que colaboró con dos anotaciones.

Por si fuera poco, en los últimos dos encuentros del campeonato, Ariel sacudió las redes tres veces: le hizo un gol a Sporting y dos a los norteños. También, en el plano internacional, Rodríguez le dio el triunfo 2-1 a los morados en el primer juego contra el Vancouver Whitecaps en la Copa de Campeones de la Concacaf. En tiempo añadido, Ariel marcó el tanto de la victoria.

Ariel Rodríguez sonrió, y motivos tenía de sobra. Pero más allá de lo que consiguió, contó un detalle que experimentó con José Giacone, anterior entrenador, y que Paulo Wanchope cambió apenas en su primer compromiso como timonel de Saprissa.

“Todos los técnicos tienen su idea y uno, como jugador, debe acostumbrarse a lo que piden. En este caso, a mí Paulo me liberó muchísimo”, dijo Ariel cuando se le consultó cuál es el principal cambio con Wanchope ahora como entrenador.

Rodríguez explicó a qué se refirió cuando confesó que Paulo César lo liberó mucho.

“Es que pude jugar de ‘9′, porque en algunos partidos estaba jugando como extremo, pero igual intentaba hacerlo de la mejor forma. Paulo llegó y habló conmigo, me dijo que quería que estuviera cerca del área, que no saliera tanto a los lados”, indicó Ariel.

Al delantero le gusta ser el ‘9′, pero añadió que respetaba lo que Giacone le pedía.

“Uno atiende las decisiones de los técnicos y sigue las directrices, además de intentar dar el máximo esfuerzo. Si él me ponía ahí, debía intentar hacer mi trabajo como él me lo pedía”, resaltó Ariel Rodríguez.

El delantero señaló que con José Giacone intentó hacer lo que le pidió.

“José tenía su forma de jugar y nosotros intentamos seguirla. Lastimosamente, no se dieron las cosas como queríamos, pero él trabajó bastante y nos dio mucho para poder tener al equipo donde quería. Al final, no se dieron los resultados”, expresó Ariel.

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, se lució con sus goles en el juego contra San Carlos. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Con las dos anotaciones a San Carlos, Ariel llegó a 109 goles con Saprissa y se convirtió en el segundo mejor anotador en la historia del club, superando a Edgar Marín, quien tenía 108. El máximo artillero de los morados es Evaristo Coronado, quien hizo 148 goles.

“Hay que estar orgulloso del trabajo que uno hace. También hay que felicitarse a veces por todo el esfuerzo, porque ha valido la pena. Nada de esto sería posible sin Dios, sin mis compañeros y sin los cuerpos técnicos que han estado acá y me han dado la confianza. Por dicha, llegué ahí y ahora vamos por más. A veces uno pasa por situaciones difíciles, pero lo más importante es no bajar los brazos”, aseguró Ariel.

Sobre esos 109 goles con Saprissa, Ariel sonrió y dijo: “Se escucha muy fácil, pero es difícil, porque demasiados jugadores han pasado por acá y me tocó a mí. Estoy feliz y no necesito hablar de mí, me siento orgulloso porque sé lo que trabajo”, mencionó Ariel Rodríguez.

Ariel Rodríguez marcó su segundo gol del partido ante San Carlos, desde el punto de penal. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ariel se mostró complacido y le agradeció a Dios, a sus compañeros, a los cuerpos técnicos y a las juntas directivas que confiaron en él.

“Si no fuera por ellos, no estaría aquí. Día a día me he esforzado al máximo para seguir creciendo”, opinó Ariel Rodríguez.

