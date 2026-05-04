Puro Deporte

La curiosidad que pocos saben del paraguayo que le hizo un golazo a Saprissa

El guaraní, quien juega con Liberia, llegó a reforzar al equipo para este torneo

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Por Milton Montenegro

Solo ha marcado dos tantos en el campeonato, pero qué par de golazos: uno se lo convirtió a Sporting y el otro, el domingo anterior, a Saprissa.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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