La curiosidad que pocos saben del paraguayo que le hizo un golazo a Saprissa

Solo ha marcado dos tantos en el campeonato, pero qué par de golazos: uno se lo convirtió a Sporting y el otro, el domingo anterior, a Saprissa.

Las dos conquistas son de gran trascendencia para Liberia: frente a los albinegros le dio la victoria y fue la anotación que selló la clasificación a semifinales y, ante los morados, fue concretar en la semifinal y seguir soñando con que pueden llegar a la final.

El paraguayo Néstor Thobías Arévalo tiene un buen cañón en la zurda; con esa pierna le anotó a Sporting y Saprissa.

En acciones muy similares, lo dejaron controlar, avanzar, le dieron espacio y ¡bum!, golazo en ambos partidos.

Perdón, Thobías, sí, así con h escribe el nombre, no es el Tobías tradicional que conocemos, sino Thobías, y también perdón por llamarte Néstor.

“Así me llamo (Néstor), pero me gusta Thobías Arévalo, nada más. Soy Néstor Thobías Arévalo González, pero no me acostumbré al Néstor. Thobías nada más”, dijo el jugador paraguayo en conversación con La Nación.

Thobías es una variante de Tobías, que es de origen griego, derivado del nombre hebreo Tobiyah, que significa Dios es bueno.

Thobias Arévalo abrió el marcador frente a Saprissa en el Edgardo Baltodano. Aquí festejó con John Paul Ruiz. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Al minuto 7 del encuentro contra Saprissa, Thobías no lo pensó cuando vio el panorama abierto y disparó para vencer a Abraham Madriz, guardameta morado.

“La verdad que sabía que iba a tener oportunidad de disparar fuera del área, lo venía entrenando en la semana y estaba con mucha fe de que podría convertir”, dijo el guaraní de 25 años y quien dejó el fútbol de Argentina para jugar con Liberia en este Torneo de Clausura.

“Cuando vi que el ‘Cubo’ disputa la pelota, observé que ellos quedaron mal parados, que dos de sus mediocampistas quedaron fuera de esa zona, me proyecté y también el pase de Alonso (Hernández), que me lo dio bien. Miré hacia adelante y no tenía nada al frente y saqué el disparo”, recordó Thobías Arévalo sobre su anotación a Saprissa.

Arévalo añadió que siempre practica los disparos de media distancia.

“Siempre me quedo a entrenar, porque muchas veces la pelota es diferente a lo que estaba acostumbrado y me costó mucho poder agarrar el remate, y siempre me quedo a patear y tirar tiros libres”, señaló el paraguayo.

Thobías añadió que en el primer choque contra los tibaseños pudieron hacer más, al menos no perder la ventaja obtenida con su anotación.

“Terminamos un poquito frustrados, porque sabíamos que debíamos sacar una ventaja mayor, pero lo hablamos y también con el técnico lo conversamos, que debemos hacer valer el empate para no ir relajados allá, como nos pasó en el Torneo de Copa”, recordó Thobías.

Frente a Sporting, Thobías Arévalo hizo un golazo que le dio a Liberia la clasificación a semifinales. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

En ese choque de Copa, el resultado fue el mismo, 1-1, pero en la visita Liberia fue goleado 5-1 en Tibás.

“Entramos relajados y nos hicieron los goles. Creo que esta serie va a ser diferente, nuestra mentalidad va a ser distinta. Ya estamos pensando en el juego y queremos jugar ya”, comentó el paraguayo, quien recordó que la última visita a la “Cueva” fue por el certamen nacional y Liberia ganó 1-2.

“Podemos hacerlo otra vez, estamos preparados para eso y convencidos de que si lo hicimos una vez, por qué no repetirlo nuevamente”, resaltó Arévalo, quien no participó en ese encuentro, pero le gustaría tener opción el domingo y, por qué no, abombar las redes en la “Cueva”.

“En ese partido que ganamos 1-2, estuve en la suplencia, porque en la semana tuve una pequeña lesión y no jugué. Ojalá, Dios mediante, se pueda dar esa oportunidad, porque es lindo jugar estos partidos”, dijo Thobías, quien está convencido de que no les va a pesar el ambiente.

“A todo futbolista le gusta jugar en esos ambientes y, en este caso, la presión es para el local. Sabemos y podemos jugar con la desesperación de ellos; quieren ir a buscar el resultado, por lo que debemos estar firmes y aprovechar las oportunidades”, señaló Thobías.