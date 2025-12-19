La confesión de Óscar ‘Macho’ Ramírez a pocas horas de la final entre Alajuelense y Saprissa

Óscar Ramírez espera un partido bravo pero bueno, en el juego de vuelta de la final de segunda ronda entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Sin dejar de lado la línea de la mesura que ha pregonado durante todo el semestre, Óscar “Macho” Ramírez también se permitió contar cómo ve a su equipo para el partido de vuelta de la final de segunda ronda contra Saprissa.

El técnico de Liga Deportiva Alajuelense se ha encargado de unir a la afición con el equipo y lo alegra ver que dentro de su camerino existe identificación total con el club.

“Esa es la parte que tenemos, el grupo está muy ilusionado, está con esas ganas, está con esa situación de convencimiento de que lo puede lograr y eso es nuestra fuerza”, confesó Óscar Ramírez en la cuenta regresiva para el clásico de este sábado, en una serie que se encuentra 2-2.

Algunos de sus hombres tienen un juego más vistoso que otros por sus características, como el caso de Kenyel Michel.

El “Macho” recordó que cuando ya se involucró de nuevo con Alajuelense y vio los partidos de Cartaginés, decidió que quería de vuelta a ese muchacho veloz.

“Su velocidad no es normal y es una velocidad con dribling, que es importante, al igual que tenemos a Anthony Hernández, que son los más determinantes en cuanto a velocidad”, citó.

Al mencionar eso, recordó que hay otro joven que viene apareciendo, que es el haitiano Tristán Demetrius.

“Son cualidades en las que lo importante es que las sepan aprovechar tanto en asistencias como en goles. Indistintamente, siempre hay chispazos de los diferentes muchachos y eso habla bien de que todos estén involucrados, muchas veces se recurre solo a uno y hay su desgaste. En esto no se puede tener una constancia de alineaciones”, apuntó.

Recordó que Joel Campbell en su momento, al igual que Diego Campos, han tenido sus partidos especiales; o el aporte de Ronaldo Cisneros, que se adaptó rápido y comenzó a aportar. O la manera en la que despertó Alejandro Bran en estas instancias, como un francotirador.

“Hemos tenido una diversidad de muchachos que han aparecido en momentos importantes y eso es jodido para el rival a la hora de estudiarnos, porque si están pensando en uno, tenemos otro. Esa parte nos da diversidad y es lo que ha pasado”, detalló.

Finalmente, otra vez se refirió a Kenyel Michel. Por un lado, a ese técnico paternalista le duele que se vaya un futbolista así, pensando propiamente en la Liga.

Pero a la vez, también sabe que lo mejor que le puede pasar es abrirse camino en su nueva etapa como legionario y llegar lejos.

“Lastimosamente se nos va. Él es muy liguista y quiere lograrlo”, pronunció Óscar Ramírez, en alusión a que el extremo de 21 años quiere despedirse de Alajuelense con el título de campeón nacional.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.