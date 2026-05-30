La cancha del Ricardo Saprissa entra en ‘cirugía’

La gramilla del Estadio Ricardo Saprissa recibirá mantenimiento para tenerla a punto para el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

Saprissa aprovecha que el próximo campeonato arranca a finales de julio para hacerle un retoque a la gramilla.

Patricio Altamirano, jefe de prensa de los morados, informó que el campo será remozado; no van a cambiar el zacate, pero lo van a tratar para que luzca en mejores condiciones para el inicio del certamen y la Copa Centroamericana.

“A mediados del mes de junio se hace todo un trabajo especial de aireamiento y eso implica que el zacate es recortado”, dijo Patricio, quien recordó que todos los años se le da el mantenimiento adecuado al terreno de juego.

“Se aprovecha esta etapa, donde tenemos más de dos meses en que la cancha no tendrá partidos y es buen momento para el remozamiento”, indicó Patricio.

Entre otras cosas, se abonará el zacate y se recortará para que crezca más fuerte. Además, revisarán los drenajes y se hace limpieza si es necesario.

Personal especializado efectuará una serie de labores técnicas que buscan dejar la cancha en condiciones óptimas para la competencia.

Por lo general, al césped se le hace un corte vertical agresivo en dos direcciones, a lo largo y ancho del terreno, seguido por un raspado del campo, cortando el césped a 14 milímetros, lo cual permite eliminar material muerto y compactado.

Además, se ejecuta una aireación con pines huecos a 15 cm de profundidad, que mejora la oxigenación de la raíz y promueve un crecimiento más fuerte y saludable. Como parte del tratamiento, también se aplican fertilizantes y nutrientes específicos para que el terreno esté en su mejor versión de cara al torneo que se aproxima.

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