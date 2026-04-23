La broma de Wílmer López a su hermano Harold por anécdota en pleno partido Alajuelense vs. Herediano

Wílmer López se dejó los tres puntos con Liga Deportiva Alajuelense, pero elogió a su hermano Harold López como entrenador.

Ambos entraron a la cancha del Estadio Alejandro Morera Soto para jugar en contra, en un partido que acabó con el triunfo de las leonas. Wílmer López se sentó en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense y su hermano Harold López hizo lo mismo, pero en el bando del Club Sport Herediano.

Que se enfrentaran como técnicos en aceras diferentes no es nuevo para ellos. Sin embargo, Wílmer López confesó que sinceramente ya se le había olvidado que tiempo atrás pasó en la Liga de Ascenso, cuando uno estaba en Jacó Rays y el otro en AS Puma.

Pero a la mente se le vino tanto lo ocurrido en ese momento como lo que pasó este miércoles en la Catedral, donde la Liga se impuso 1-0 con un gol de Yeslim Alvarado. Y el “Pato” dijo que los partidos dirigidos por su hermano, Harold López, siempre son complicados.

“Harold es un entrenador muy inteligente, para muy bien tácticamente a su equipo, pasa hablándoles constantemente. Somos muy diferentes, yo soy un poquito más tranquilo, no soy tanto de estar gritándole a las jugadoras, es de darles un poquito más de libertad para que ellas tomen sus decisiones”, comentó Wílmer López.

Además, admitió que siempre que se presenta un duelo así, que pone en cancha frente a frente a dos personas queridas, como en este caso, el partido es distinto.

“Siempre hay una cuestión diferente, porque uno lógicamente quiere ganar. No hablamos, hasta que nos vimos aquí en el estadio fue que hablamos del partido. Siempre uno evita, por aquello de que lo vean, piensen que se está poniendo uno de acuerdo o alguna cosa así, cosa que no ha pasado, ni va a pasar”, apuntó Wílmer López.

Agregó que el profesionalismo siempre está ante todo y que cada uno tiene muy claro que debe defender sus colores.

“La muestra de eso es el partido, el resultado en un partido bastante ajustado”, citó.

Pero en este juego se presentó una curiosidad, que posteriormente propinó una broma de Wílmer López a su hermano Harold y radica en que al técnico de las florenses lo amonestaron en el partido.

“Yo le dije que en cinco años y algo que tengo de estar dirigiendo solo una amarilla me han sacado, ni siquiera me han expulsado. Y a él, que lleva tres partidos, ya le sacaron una amarilla. Entonces ya me empató en amarillas en menos tiempo de lo que yo tengo”, manifestó Wílmer López entre risas.

Al consultársele si este choque entre Alajuelense y Herediano ha sido uno de los juegos más difíciles que han encarado las leonas, el Pato indicó que también se han dado otros encuentros complejos, como los clásicos.

“Contra Saprissa fue un partido muy parejo, allá en Tibás. Este ni qué decir, igual contra Heredia allá en Santa Bárbara fue muy disputado”, respondió Wílmer López.

Además, vaticinó que los partidos que les quedan van a ser cerrados. Incluso, adelantó que esperar una goleada contra un equipo es algo que ya no se va a dar en lo que resta del campeonato, por todo lo que está en juego.

“El mantenernos en primer lugar, la zona de clasificación de algunos, la posición complicada de algunos en descenso. Todos tienen por qué luchar y cada partido va a ser más difícil”, adelantó.

En busca de más tranquilidad frente al marco

Sobre lo que fue en sí el partido entre entre Alajuelense y Herediano, Wílmer López lo definió como un buen juego, con una dinámica muy bonita por parte de los dos equipos.

De la Liga indicó que defensivamene tuvieron el control y que las opciones claras de las rivales fueron mínimas, por no decir que ninguna.

“Contrario del lado nuestro, llegamos, creamos, tenemos, no sé cuantas en el poste, botamos bolas, botamos jugadas que era para meter uno o dos golcitos más y haber tranquilizado el juego. Al final salgo bien, contento con el accionar de las jugadoras, porque se crean las opciones, se tienen las opciones y lo que falta es la tranquilidad para la última jugada”, expresó el Pato.

Sin embargo, aseguró que la definición es de las cosas que más se trabajan, no solo en la Liga, sino que en todos los equipos.

“Usted trabaja durante toda la semana para una o dos que te pueda quedar, pero estamos hablando de seis o siete jugadas que nos quedaron claritas y que no aprovechamos”, admitió.

Recalcó que para él lo realmente importante es que las leonas tienen el ritmo de juego y el control del partido.

“No tenemos complicaciones en la parte defensiva, creamos las opciones, pero sí hay que tener más tranquilidad en esa última jugada”, recalcó el timonel de las nonacampeonas nacionales de Alajuelense.

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