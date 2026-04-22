Alajuelense volvió a jugar y en el Morera Soto pasó lo que se imagina

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense registran diez ganes en igual número de partidos en el Torneo de Clausura 2026.

Liga Deportiva Alajuelense jugó ante el Club Sport Herediano a mitad de semana y en horario atípico, a las 3 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El partido correspondió a uno de los juegos de reprogramación de la jornada 10 del Torneo de Clausura 2026, que se pospusieron para algunos clubes según la cantidad de jugadoras que cada equipo aportó a la Selección Femenina de Costa Rica.

La Liga volvió a jugar y pasó lo que usted se imagina: las leonas se anotaron la victoria con un único gol de Yeslim Alvarado.

Con esto, las nonacampeonas nacionales continúan su rendimiento perfecto en el campeonato, con diez triunfos en igual número de partidos.

Después del juego, la guardameta Dayana Pérez comentó en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de Alajuelense que el equipo está muy motivado y que ellas quieren seguir puntuando y ganando.

“El equipo está con muy buenas sensaciones y cada partido nos da confianza para la semifinal. El equipo se rota mucho y lo importante es sacar los tres puntos”, citó Dayana Pérez.

Por su parte, en la transmisión de FUTV, la capitana de Herediano, Alejandra Montero comentó que la Liga es un equipo muy ofensivo, que ataca mucho y que tienen esa virtud.

“Nosotras venimos subiendo y de una u otra forma estuvimos muy bien paradas ahí atrás, tratamos de mantener el bloque y por ahí tuvimos un par de ocasiones arriba que no las aprovechamos. Ellas estuvieron muchísimo más cerca y no les entró el gol, pero la que tuvieron la hicieron y en estos partidos, los pequeños detalles marcan la diferencia”, apuntó Alejandra Montero.

El martes, Sporting venció 3-1 a domicilio contra Chorotega. Las albinegras tomaron ventaja con un doblete de Lucía Paniagua; descontó Mirly Matarrita y el tercer gol de las visitantes fue de Brithany Arronis.

Además, a las 8 p. m. de este miércoles será el partido entre Dimas Escazú y Saprissa FF, un juego en el que Carolina Venegas anunció que ya se desprende de la máscara y que será transmitido por TD Más.

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