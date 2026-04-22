Puro Deporte

Alajuelense volvió a jugar y en el Morera Soto pasó lo que se imagina

Se completan los partidos que estaban pendientes luego de la actividad de la Selección de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense registran diez ganes en igual número de partidos en el Torneo de Clausura 2026.
Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense registran diez ganes en igual número de partidos en el Torneo de Clausura 2026. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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