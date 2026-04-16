Puro Deporte

La alineación de Saprissa para buscar el título contra Sporting

Los morados buscan ante los albinegros el cetro del Torneo de Copa

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Partido Saprissa vs Herediano.
El Deportivo Saprissa está listo para enfrentar a Sporting en disputa por el título del Torneo de Copa. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaHernán MedfordSporting
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.