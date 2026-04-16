La alineación de Saprissa para buscar el título contra Sporting

El Deportivo Saprissa está listo para enfrentar a Sporting en disputa por el título del Torneo de Copa.

Con jóvenes en la alineación, Hernán Medford, técnico de Saprissa, definió el once con que buscará el título del Torneo de Copa. Los tibaseños encaran este compromiso con ocho bajas.

A las 7 p.m. arranca la final en Liberia entre Sporting y Saprissa, y por reglamento, ambos conjuntos están obligados a completar 360 minutos con futbolistas nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. Si no los cumplen, pierden los tres puntos.

Saprissa llevó siete muchachos para ser tomados en cuenta; cuatro de ellos estarán en el campo y tres esperarán opción entre los suplentes.

Saprissa alinea con: Minor Álvarez, Fidel Escobar, Matías Cordero, Alberth Barahona, Julián González, Rachid Chirino, Matías Elizondo, Marvin Loría, Luis Paradela, Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair.

En la suplencia están: Isaac Alfaro, Kendall Waston, Marko Mena, Joseph Mora, Gerald Taylor, Mariano Torres, Gerson Torres, Sebastián Garro, Tomás Rodríguez y Juan Pablo Hidalgo.

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