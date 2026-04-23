La alineación de Saprissa en busca del pase a semifinales

Jefferson Brenes es uno de los titulares que Saprissa usará para enfrentar a Guadalupe.

Saprissa está a 90 minutos de sellar el pase a las semifinales; lo puede conseguir esta noche contra Guadalupe. La victoria por cualquier marcador le da el boleto a la fiesta grande del campeonato.

Los morados esperan dar el paso de una vez y, por eso, Hernán Medford, técnico de los morados, echó mano de los mejores hombres que tiene a su disposición.

No juega Mariano Torres debido a que acumuló cinco amarillas y debe cumplir con un juego de sanción.

Saprissa alinea con Abraham Madriz, Kendall Waston, Alberth Barahona, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Fidel Escobar, Jefferson Brenes, Marvin Loría, Bancy Hernández, Luis Javier Paradela y Tomás Rodríguez.

1️⃣1️⃣ ¡VAMOS MORADOS! Este es el once inicial del Monstruo para esta noche 😈



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Respecto a la última formación, la que usó en el clásico, Medford hizo dos cambios: regresó Jorkaeff a su puesto como lateral izquierdo en lugar de Joseph Mora, mientras que Marvin Loría está en lugar de Mariano Torres.

En la suplencia, Saprissa dejó a Minor Álvarez, Ricardo Blanco, Joseph Mora, Julián González, Rachid Chirino, David Guzmán, Kenneth González, Gerson Torres, Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez.

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