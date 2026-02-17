La afición de Saprissa pronostica una noche de terror para Alajuelense en el clásico

Saprissa jugó de visita contra Liberia y ganó 0-1. Los morados esperan sumar un triunfo más, el sábado contra Alajuelense.

El clásico del fútbol nacional calentó antes de lo previsto. Saprissa anunció que se agotan las entradas y los aficionados morados se frotan las manos para que llegue el día del partido, porque pronostican una noche de terror para Alajuelense.

Los seguidores morados están con el equipo y confían en vivir una jornada inolvidable, una fecha para festejar ante los rojinegros.​

Los saprissistas no se imaginan otro resultado que no sea la victoria para su escuadra, pese a que el plantel tiene ocho partidos seguidos sin doblegar a los rojinegros.​

La última vez que los tibaseños vencieron a los manudos fue el 2 de noviembre del 2024, cuando en el Ricardo Saprissa se impusieron 3-0.

En el sondeo efectuado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa, los morados son positivos en que el próximo sábado se rompe la racha sin victorias.​

A los seguidores saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Cómo cree que le va a Saprissa en el clásico contra Alajuelense?

Las opciones de respuesta fueron: Saprissa gana, Saprissa empata, Saprissa pierde.

En el sondeo participaron 985 personas. De ellas, 937 (95%) consideraron que Saprissa gana; 29 (3%) opinaron que Saprissa empata; 19 (2%) señalaron que Saprissa pierde.

Asi respondieron los aficionados del Deportivo Saprissa, en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nacion Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Vamos a preparar bien ese partido porque ya sé cómo es ese cabrón (Óscar Ramírez), por lo que debemos prepararnos bien ante Alajuelense. Se viene un partido bonito, de esos que a los aficionados y a nosotros nos gustan”, comentó Hernán Medford, técnico de Saprissa.

Ariel Rodríguez, delantero de los morados, mencionó que llegar al clásico sumando, con dos victorias seguidas en el certamen, los llena de confianza.​

“Lo que se viene es un partido difícil, hay que analizar al rival, conocemos muchas cosas de ellos, pero siempre es importante observarlos para determinar por dónde se les puede hacer daño”, dijo Ariel.​

Para el atacante, tener una semana sin juegos de por medio, sino hasta el sábado, les da la posibilidad de hacer una buena preparación.​

“Hay que estar preparado, sabemos la exigencia que se requiere en Saprissa y, como todos, me esfuerzo y hago lo que el cuerpo técnico necesite. Estamos motivados porque viene el partido más lindo en el campeonato y es en nuestra casa”, añadió Ariel Rodríguez.​

Ariel le agradeció a los aficionados porque siempre los apoyan y les pidió que el sábado llenen el estadio y no los dejen de alentar.​

“Vamos a trabajar fuerte para darles una alegría, esa es la consigna, buscar el triunfo”, mencionó Ariel Rodríguez.​

