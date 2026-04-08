La afición de Saprissa dicta sentencia con Tomás Rodríguez

Tomás Rodríguez le anotó a Pérez Zeledón, San Carlos y a Sporting. Aquí festejó con Bancy Hernández su gol contra San Carlos.

El panameño Tomás Rodríguez llegó como refuerzo a Saprissa para el presente Torneo de Clausura y la gran pregunta es si ha cumplido con las expectativas.

La dirigencia morada no tiene quejas, pero ¿qué piensa la afición?, ¿les gusta lo que han visto del atacante o sienten que está en deuda?

Hace tres meses, cuando arribó al país, Tomás Rodríguez dijo: “Una nueva experiencia para mí, una nueva aventura. Creo que vengo con mucha ambición, muchas ganas de aportar mi granito de arena al equipo y estoy muy contento. Saprissa siempre está peleando finales y yo tengo mucho tiempo que no peleo una. Vengo con esa mentalidad, vengo a un equipo grande y vengo con esa convicción de ser campeón”, opinó Tomás.

La Nación les pidió la opinión sobre el tema a los seguidores morados y, en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse puede hacerlo en este enlace), les consultó qué piensan del rendimiento de Rodríguez.

A los seguidores saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Qué le ha parecido el desempeño del panameño Tomás Rodríguez?

Las opciones de respuesta fueron: Me parece bueno. Es buen jugador y le ha aportado al equipo; es bueno, pero esperaba más, aunque se ha ganado la titularidad; pensé que era un goleador, que iba a hacer muchos goles; y no me ha convencido. Le faltan goles.

Así respondieron los aficionados del Deportivo Saprissa, en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En el sondeo participaron 730 personas. De ellas, 628 (86%) consideraron que “me parece bueno”; 56 (8%) opinaron que “es bueno, pero esperaba más, aunque se ha ganado la titularidad”; 25 (3%) señalaron que “pensé que era un goleador, que iba a hacer muchos goles”; mientras que un 3% se inclinó por la opción de “no me ha convencido. Le faltan goles”.

Cuando firmó con Saprissa, por un préstamo de un año, ya que Tomás Rodríguez pertenece al club San Miguelito de su país, los morados destacaron que el delantero, nacido el 9 de marzo de 1999 en Ciudad de Panamá, fue formado en el Alianza FC del país canalero, donde debutó en la máxima categoría el 9 de octubre de 2016. Con ese cuadro jugó un total de 47 encuentros y anotó cinco goles.

Posteriormente, en el año 2020, pasó al Sporting San Miguelito y contabilizó 76 apariciones en los terrenos de juego, en las cuales marcó en 13 oportunidades y, además, asistió a sus compañeros en 12 ocasiones.

En 2023, Rodríguez sumó su primera experiencia a nivel internacional y lo hizo en suelo venezolano con el Monagas FC, con gran suceso: jugó en 75 oportunidades y marcó un total de 31 goles, además de sumar ocho asistencias.

En esta experiencia con el cuadro sudamericano, jugó Copa Libertadores, en la que disputó cuatro partidos y marcó tres anotaciones. Dos de ellos contra el Defensor Sporting Club de Uruguay y el gol restante lo hizo contra el Cerro Porteño de Paraguay.

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