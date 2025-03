La afición de Saprissa clama por el regreso de esta figura: ‘Presi, tráigalo de vuelta’

Los aficionados del Deportivo Saprissa quieren que Juan Carlos Rojas, presidente del club, les cumpla un deseo.

“Presi, salve a Saprissa y tráelo de vuelta”, escribió en la red social X un aficionado identificado como Mau.

Hace un año y nueve meses que se marchó de la institución saprissista, y los morados lo extrañan. Al menos en este momento, él no tendría problema en regresar.

Se trata del español Ángel Luis Catalina, quien fue gerente deportivo de Saprissa durante dos años, pero renunció para vincularse al Espanyol de Barcelona. Ahí estuvo poco tiempo antes de pasar al Puebla de México, donde esta semana fue cesado de sus funciones.

Los seguidores morados ven la salida de Catalina del club mexicano como una gran oportunidad para su regreso a Saprissa. Así se desprende del sondeo realizado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace).

A los aficionados saprissistas se les hizo la siguiente pregunta:

Ángel Catalina no tiene equipo. Ya no trabaja con Puebla. ¿Usted cree que Saprissa debe volver a contratar a Catalina?

Las opciones de respuesta fueron: Sí. A Catalina deben traerlo de inmediato. No. No hace falta. Para qué traerlo, si después hace lo mismo: le sale una oportunidad y se va del equipo. Que venga, pero a otro puesto que no sea el de gerente deportivo.

En el sondeo participaron 1.442 personas. De ellas, 1.248 (87%) consideraron que Saprissa debe traer de inmediato a Ángel Catalina; 84 (6%) opinaron que no hace falta; 80 (5%) señalaron que no vale la pena traerlo si después se marcha por otra oportunidad, y 30 (2%) están de acuerdo en que regrese, pero en otro puesto que no sea el de gerente deportivo.

Esta fue la respuesta de los aficionados de Saprissa en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Catalina es muy recordado por los aficionados porque, con sus contrataciones, fue el artífice del tetracampeonato de Saprissa.

Bajo su gestión, fichó a los arqueros Esteban Alvarado y Kevin Chamorro; los defensas Pablo Arboine, el panameño Fidel Escobar y Jefry Valverde; así como a los volantes Yostin Salas y Jefferson Brenes. En delantera, sumó al cubano Luis Paradela y al jamaiquino Javon East.

A los aficionados del Deportivo Saprissa les gustaría que esta imagen sea realidad, ver a Ángel Luis Catalina, de regreso en el equipo.

Fuera de Saprissa, Catalina también formó parte de la Comisión de Selecciones Nacionales, que asesoró al técnico Luis Fernando Suárez en la clasificación al Mundial de Catar.

“Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento hacia Ángel. Su profesionalismo, pasión y dedicación han sido fundamentales para el crecimiento y los logros alcanzados por el equipo durante su gestión. Ahora, le deseamos grandes éxitos en un club de gran trayectoria y renombre en España”, indicó Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, cuando Catalina dejó la institución.

