David Guzmán le responde a quienes lo tratan de ‘gordo’ y da detalles de su peso

David Guzmán no se esconde de las críticas. Así como habló sobre los silbidos que recibió el domingo pasado, también se refirió a un tema que algunos aficionados le cuestionan: su peso.

En redes sociales y en el estadio, algunos seguidores del Deportivo Saprissa lo llaman “gordo” y aseguran que no corre porque está pasado de libras.

La Nación fue directa con Guzmán y le preguntó cuál es su reacción ante esas críticas.

“Con el primero que conversé ahora que llegó, y todos saben lo profesional que es Paulo César Wanchope, se lo hice saber. Él lo vio junto al nutricionista y siempre observamos mejoras. Como me lo dijeron en ese momento, nosotros, como institución, no tenemos que publicar los números para que el aficionado esté tranquilo”, dijo Guzmán, quien reconoció que ha estado bajando de peso.

David añadió que el entrenador y los directivos monitorean ese tipo de cifras y se dan cuenta de que siempre hay progreso.

“Tuve una lesión muy difícil, estuve seis meses parado, lo cual ya quedó en el pasado, estamos de acuerdo, pero el jugador también debe ir de a poco. No tiene que perder ese porcentaje de grasa solo porque la gente lo pide. Se debe entender que el deportista no lo puede hacer de golpe porque podrían venir lesiones peores. Lo importante es mejorar, si los números muestran avances, eso es lo que cuenta”, explicó Guzmán.

El mediocampista comentó que Paulo César Wanchope le indicó que debía reducir su porcentaje de grasa hasta llegar a los niveles óptimos.

“Mi cuerpo nunca ha sido el mejor, tampoco soy un modelo que siempre tenga cuadritos. Cada uno tiene su físico como Dios se lo dio, y estoy súper agradecido con mi cuerpo. Toda mi carrera he estado así. Ahora se ve un punto negro porque las cosas no salen y soy yo. Si la afición tiene esa molestia, yo lo he venido trabajando, y Paulo me dijo que mis números van para abajo”, resaltó David.

“No tengo exceso de peso. Si lo tuviera, no me podría mover. En el partido anterior corrí un poco más de 10 kilómetros", dijo David Guzmán. (Jose David Murillo)

David dejó claro cómo se encuentra físicamente y reveló un detalle que, según él, demostraría que no tiene sobrepeso.

“No tengo exceso de peso. Si lo tuviera, no me podría mover. Por ejemplo, en el partido anterior fui el que más corrió y, ojo, no quiero decir que los demás deban correr más o menos. Recorrí un poco más de 10 kilómetros y, si mi peso fuera un problema, no podría alcanzar esa distancia”, señaló Guzmán, quien reconoció que, cuando regresó de la lesión, no era capaz de correr esa cantidad de kilómetros.

Para David, la autocrítica es clave para mejorar, y dijo que ha escuchado otros señalamientos.

“Usted me habló de un punto, que es mi peso, pero también escucho críticas sobre los pases hacia atrás o hacia adelante. Para eso están los números. El club tiene mis cifras y, por eso, jamás me voy a poner a debatir con un aficionado. Cada quien tiene su opinión y cada quien tiene su preferencia sobre los jugadores. Tal vez no les guste mi estilo de juego ahora, tal vez en su momento sí les gustó, porque celebraron títulos conmigo. Yo veo las críticas como una oportunidad para crecer, y en general, son para el bienestar de la institución”, concluyó David Guzmán.

