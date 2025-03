David Guzmán revela si desafió a la afición de Saprissa que lo estaba silbando

Silbado. Así terminó David Guzmán el domingo pasado durante el partido en el que Saprissa empató 1-1 contra Liberia.

La afición morada estaba incómoda con el resultado y el accionar del equipo, por lo que la emprendió contra Guzmán.

Cada vez que el volante tomaba la pelota, los silbidos eran inmediatos. Intentaba conducir el balón o dar un pase al compañero, pero la tónica se mantenía: silbidos y más silbidos.

David Guzmán no se escondió, dio la cara y conversó sobre la situación.

LEA MÁS: La grata sorpresa que Jefferson Brenes le dio a los aficionados de Saprissa en la ‘Cueva’

“Lo que pasó, la afición tiene todo su derecho. Yo siempre lo he visto como una manera de que nosotros debemos dar más, prepararnos aún mejor. Toda la vida he estado en la institución y sé que seguirán exigiendo y diciendo lo que debo hacer. Lo tomo para bien. Cuando a uno le dicen las cosas es para mejorar, autoanalizarse y retroalimentarse, eso yo lo hago”, afirmó Guzmán, quien acudió a una actividad organizada por la empresa Burger King.

David añadió que conversa mucho con Paulo Wanchope y Sergio Gila, a quienes les pregunta por sus estadísticas y en qué debe mejorar en la cancha.

“Eso es lo que analizo: qué estamos haciendo y qué hemos dejado de hacer, y siempre hay que mejorar. No soy el único al que han silbado, ya han sido muchos los compañeros que han pasado por esto. Nosotros tenemos un estadio y una afición bastante linda como para entrar en algún tipo de debate”, resaltó Guzmán.

En algunos momentos, mientras le silbaban, David levantó una de sus manos y la movía de un lado a otro, lo que pareció un gesto dirigido a los aficionados para que continuaran con la silbatina.

“Cuando alzo la mano, obviamente lo malinterpretan. No estaba retando a la afición. Había entrado Jefry (Valverde) y yo lo que le decía era que subiera él por ese lado. Pero si lo quieren ver por el lado de la afición, nunca me ha jugado una mala pasada cuando me silban. Eso me pasó a inicios de mi carrera y, en este caso, intenté agarrar la pelota, atacar y tener personalidad en esos momentos tan difíciles”, aseguró David.

David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa, atendió a los medios de comunicación, en Burger King de Lindora. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

David Guzmán insistió en que no estaba retando ni provocando a los aficionados.

“¿Yo retar a una afición que me ha apoyado en la mayoría de mi carrera? En ningún momento. Más bien, he celebrado con ellos y he estado en momentos difíciles con ellos. Recuerdo en el 2010 cuando salimos a hablarle a la Ultra con Víctor Cordero y Wálter Centeno. Me han enseñado a ganar y a respetar la institución. Si hay molestia de algún aficionado, es porque debemos dar más, esforzarnos más y darle títulos nuevamente, que es lo que ellos quieren”, explicó Guzmán.

David comentó que no es del tipo de jugador que se arruga y que tiene claro dónde juega y la institución que defiende.

“Toda mi vida he estado en este club, he ganado, pocas veces he perdido y sé lo que debo hacer por la institución. Las exigencias de la afición siempre van a ser ganar y disputar finales, y para eso estoy aquí: para darles más alegrías y que se sientan cómodos”, destacó David Guzmán.

David Guzmán y Fabricio Alemán fueron dos de los futbolistas más silbados por la afición el domingo pasado. (Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.