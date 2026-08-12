La acción más viral del fútbol nacional entre Abraham Madriz y el pequeño Dereck acaba en insólita multa

Dereck Granados se dejó la camiseta de Abraham Madriz de Saprissa y Puntarenas FC fue multado.

Aquella escena de un niño que se metió a la cancha del Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez para hablarle a Abraham Madriz y saludarlo tras el triunfo de Saprissa contra Puntarenas FC se volvió viral y dio de qué hablar en todo lado.

Hasta en el informe de los comisarios de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) y en el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

Porque está reglamentado que nadie puede invadir el terreno de juego. Y ante lo ocurrido, vino una insólita sanción.

El Tribunal Disciplinario dio a conocer los castigos impuestos de acuerdo con el Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, luego de la jornada 3 del Torneo de Apertura 2026.

Ahí se indica que se sancionó al Puerto con una multa de ¢105.000 de conformidad con el artículo 73 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que “se da invasión de aficionados de manera individual o masiva, sin alterar el desarrollo normal del partido”.

Lo ocurrido sigue siendo noticia y una imagen que mostró el lado más humano del fútbol no solo acarreó una invitación de Saprissa para que Dereck y su familia acudieran a la “Cueva”; sino que también implicó una multa para el Puerto, porque en criterio de Unafut la seguridad falló.

Qué imagen entre un niño y Abraham Madriz, el joven se llevó la camisa del arquero. Esto es el fútbol señores. 🥹🧤 pic.twitter.com/GsUAYZa2dB — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 9, 2026

Pero el Puerto no fue el único equipo sancionado en la jornada. También hubo un castigo para otros dos clubes. Uno de ellos fue para un integrante del Municipal Pérez Zeledón por una situación grave.

Según el informe del Tribunal, se castigó al utilero Raygeans Benneth Vásquez con la suspensión de cuatro partidos y una multa de ¢350.000, desglosada en:

Suspensión de tres partidos y una multa de ¢200.000 de conformidad con el artículo 38 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que insulta, provoca, ofende, amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra los árbitros.

Suspensión de un partido y una multa de ¢150.000 de conformidad con el artículo 36 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que aplaude irrespetuosamente una decisión arbitral.

Mientras que a Sporting se le aplicó una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).