Kristian Mora reaparece tras sonada polémica con exfutbolista de Herediano

Kristian Mora condujo este lunes 17 de agosto el programa 'La Redacción' en Fox.

Kristian Mora se amparó en el silencio al verse involucrado en una polémica, luego de que el exfutbolista de Herediano, Jean Scott, denunció en sus redes sociales un presunto altercado con el periodista y narrador, el viernes pasado, en Ciudad Quesada.

Fue luego del partido en el que San Carlos venció 1-0 a Herediano. Dicho encuentro lo transmitió Fox y Kristian Mora estuvo a cargo del relato, desde el propio Estadio Carlos Ugalde.

Ya no quedaban aficionados en el reducto y Jean Scott dice que tenía la cámara prendida porque se aprestaba a grabar los videos que siempre hace tras los partidos del Team.

En su denuncia, el exjugador aporta lo que quedó grabado, cuando Kristian Mora pasó por donde él estaba. Y en el intercambio verbal hay insultos.

Scott indicó en ese video, que el enfrentamiento se dio por una publicación que realizó días atrás, en la que aludió a Mora.

Kristian Mora no se ha manifestado sobre el incidente con el exfutbolista. Incluso La Nación le dejó varios mensajes por WhatsApp para conocer su versión, pero el comunicador no respondió.

Este lunes, reapareció al aire y condujo con absoluta normalidad el programa La Redacción, que se transmite en Fox. De esa polémica, no se dijo nada en ese espacio.

“Amigos qué tal, buenas tardes, arranca semana, inicia semana, estamos lunes, no es post jornada, porque hoy hay partido y hay juego aquí en la señal de Fox, así que muy atentos porque el fútbol termina hoy en la fecha 4 del campeonato nacional”, manifestó Kristian Mora en vivo, abriendo el programa.

Después de eso, el comunicador saludó a sus colegas Tomás Fonseca, José Pablo Alfaro y Andrés Chaves.

Además, antes de entrar con el análisis de los partidos, hizo un anuncio sobre algo importante que se acerca en Fox.

“A la vuelta de la esquina se viene la Bundesliga, vamos a tener la ‘Bundestica’ y aquí en Fox vamos a tener también la Bundesliga, que es absolutamente preciosa”, comentó Kristian Mora. El fútbol alemán empezará el último fin de semana de agosto.

Después de eso, el programa se desarrolló con total normalidad, haciendo el respectivo análisis de los partidos que se tramitaron entre viernes y domingo.

Arrancaron con el triunfo de Saprissa ante los brumosos y Kristian Mora adelantó que diría algo un poco extraño, porque “es una derrota que fortalece a Cartaginés por la sensación que deja, que se ve que es un equipo que sí va a pelear el campeonato”.

El programa La Redacción de Fox cerró con un invitado, Iván Sibaja, quien ganó medalla de plata en el lanzamiento de jabalina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

A continuación el video publicado por Jean Scott (advertencia: contiene lenguaje explícito).