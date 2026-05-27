Kristian Mora ‘incendia’ las redes al decir por qué Warren Madrigal quedó fuera de la Selección de Costa Rica (video)

Kristian Mora dijo que felicita a Fernando Batista por no tolerar la indisciplina en la Selección de Costa Rica.

Kristian Mora no se guardó nada en el programa La redacción en Fox y dejó muy claro que a pesar de diferentes versiones que circulan, si Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal quedaron fuera de la Selección de Costa Rica, fue por un único motivo.

“Empezó a salir una versión de que a Warren lo habían sacado de la Selección Nacional por cambiarse de una habitación y no por todo el tema disciplinario vinculado a Bran. Así que vamos a empezar con lo siguiente, de fuentes oficiales de la Federación, los jugadores son separados por indisciplina”, afirmó Kristian Mora en Fox.

Insistió en que para esa decisión no tiene nada que ver el tema de cambio de habitación.

“Lamentablemente hay tantos intereses en el fútbol, de agentes, hasta de periodistas, contactos, dígame esto, desvíeme por acá... Pero no es así. Los jugadores son separados de la Selección Nacional de Costa Rica por indisciplina y no tiene que ver, sea cierto o inventado, un famoso cambio de habitación”, recalcó el periodista en el programa en vivo.

Añadió que el gran problema es el tema disciplinario, ligado a Alejandro Bran, que viene de días anteriores y que además tiene muchísimos antecedentes.

“Qué pena, pero estamos en una época donde salen informaciones y hay tantos intereses y lamentablemente hasta comunicadores que se prestan al juego de un agente, del mismo jugador, de por dónde debe ir el discurso para salvarlo”, citó.

Después de manifestar eso, Kristian Mora fue tajante al decir que en este momento felicita al director técnico de la Tricolor, Fernando Batista; así como a Rónald González, quien es el director de selecciones nacionales.

“Cómo hacía falta por Dios que alguien tomara una decisión así y esto va mucho a Liga Deportiva Alajuelense. Mucha de la culpabilidad o responsabilidad de lo que ha pasado es de la Liga, porque dejaron pasar, dejaron pasar y dejaron pasar y todo es secreto, que el código disciplinario interno, pero no podemos decir nada y el jugador castigado a la semana está jugando y ya vimos las consecuencias”, aseguró.

Además, argumentó que por dicha llegó alguien como Batista, como González o como la Federación y dijeron basta.

“Actos, consecuencias, fuera de la Selección y que aquí se esté marcando una línea muy fuerte, a partir de ahora, de que con una camisa, por lo menos la de la Selección no se va a jugar tanto”.

Kristian Mora exteriorizó que a él le apena pensar que el país estaba ilusionado con la clasificación al Mundial y que los mismos nombres que están involucrados en esa salida nocturna del domingo que se extendió hasta la madrugada del lunes son los mismos que estaban jugando con la Selección.

“Parte de la pésima gestión del Piojo Herrera, pero también cómo estaba la responsabilidad de ese grupo, si era Bran, si era Kenneth Vargas, si era Warren Madrigal.

”Y los que en una segunda fila aparecieron y ahora se salvaron y ojalá se hayan pegado un buen susto como Jeyland Mitchell y Josimar Alcócer, estamos hablando de la mitad de la Selección que jugó la eliminatoria”, detalló el comunicador.

Según él, al pensar en todo eso, por supuesto que era imposible no quedar fuera del Mundial 2026.

“No solo era un técnico que no sabía manejar la Selección, eran jugadores que también estaban en otras, porque aquí no podemos hacernos los inocentes. Lo que sale a la luz pública es un porcentaje, hay muchas cosas que pasan y que no se filtran a la luz pública”, agregó Kristian Mora.