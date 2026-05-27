Puro Deporte

Kristian Mora ‘incendia’ las redes al decir por qué Warren Madrigal quedó fuera de la Selección de Costa Rica (video)

Kristian Mora no se guardó nada en el programa ‘La redacción’ en Fox, luego del escándalo de Warren Madrigal, Kenneth Vargas y Alejandro Bran

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Por Fanny Tayver Marín
Kristian Mora dijo que felicita a Fernando Batista por no tolerar la indisciplina en la Selección de Costa Rica.
Kristian Mora dijo que felicita a Fernando Batista por no tolerar la indisciplina en la Selección de Costa Rica. (Fox/Captura de video)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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